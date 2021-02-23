В Україні зафіксовано ​​4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 4 351 особа, летальних випадків - 153

23 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 311 844 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 151 777 осіб, летальних випадків - 25 309.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 454 випадки; Вінницька область - 243 випадки; Волинська область - 128 випадків; Дніпропетровська область - 126 випадків; Донецька область - 58 випадків; Житомирська область - 67 випадків; Закарпатська область - 224 випадки; Запорізька область - 159 випадків; Івано-Франківська область - 716 випадків; Київська область - 196 випадків; Кіровоградська область - 19 випадків; Луганська область - 47 випадків; Львівська область - 197 випадків; Миколаївська область - 92 випадки; Одеська область - 159 випадків; Полтавська область - 113 випадків; Рівненська область - 107 випадків; Сумська область - 42 випадки; Тернопільська область - 107 випадків; Харківська область - 188 випадків; Херсонська область - 8 випадків; Хмельницька область - 118 випадків; Черкаська область - 140 випадків; Чернівецька область - 468 випадків; Чернігівська область - 6 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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