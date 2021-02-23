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В Україні зафіксовано ​​4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 4 351 особа, летальних випадків - 153
23 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 311 844 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 151 777 осіб, летальних випадків - 25 309.
В Україні зафіксовано ​​4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 454 випадки;

Вінницька область - 243 випадки;

Волинська область - 128 випадків;

Дніпропетровська область - 126 випадків;

Донецька область - 58 випадків;

Житомирська область - 67 випадків;

Закарпатська область - 224 випадки;

Запорізька область - 159 випадків;

Івано-Франківська область - 716 випадків;

Київська область - 196 випадків;

Кіровоградська область - 19 випадків;

Луганська область - 47 випадків;

Львівська область - 197 випадків;

Миколаївська область - 92 випадки;

Одеська область - 159 випадків;

Полтавська область - 113 випадків;

Рівненська область - 107 випадків;

Сумська область - 42 випадки;

Тернопільська область - 107 випадків;

Харківська область - 188 випадків;

Херсонська область - 8 випадків;

Хмельницька область - 118 випадків;

Черкаська область - 140 випадків;

Чернівецька область - 468 випадків;

Чернігівська область - 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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23 02 2021 11:01
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