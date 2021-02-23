В Україні зафіксовано 4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 454 випадки;
Вінницька область - 243 випадки;
Волинська область - 128 випадків;
Дніпропетровська область - 126 випадків;
Донецька область - 58 випадків;
Житомирська область - 67 випадків;
Закарпатська область - 224 випадки;
Запорізька область - 159 випадків;
Івано-Франківська область - 716 випадків;
Київська область - 196 випадків;
Кіровоградська область - 19 випадків;
Луганська область - 47 випадків;
Львівська область - 197 випадків;
Миколаївська область - 92 випадки;
Одеська область - 159 випадків;
Полтавська область - 113 випадків;
Рівненська область - 107 випадків;
Сумська область - 42 випадки;
Тернопільська область - 107 випадків;
Харківська область - 188 випадків;
Херсонська область - 8 випадків;
Хмельницька область - 118 випадків;
Черкаська область - 140 випадків;
Чернівецька область - 468 випадків;
Чернігівська область - 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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