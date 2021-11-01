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В Україні зафіксовано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 4 819 осіб, летальних випадків - 68
11 січня (станом на 9:00) в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 1 119 314 осіб, із них одужало - 796 417 осіб, летальних випадків - 19 835.
В Україні зафіксовано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 371 випадок;

Вінницька область - 97 випадків;

Волинська область - 103 випадки;

Дніпропетровська область - 243 випадки;

Донецька область - 153 випадки;

Житомирська область - 120 випадків;

Закарпатська область - 44 випадки;

Запорізька область - 458 випадків;

Івано-Франківська область - 92 випадки;

Київська область - 365 випадків;

Кіровоградська область - 12 випадків;

Луганська область - 140 випадків;

Львівська область - 160 випадків;

Миколаївська область - 293 випадки;

Одеська область - 312 випадків;

Полтавська область - 217 випадків;

Рівненська область - 88 випадків;

Сумська область - 160 випадків;

Тернопільська область - 103 випадки;

Харківська область - 96 випадків;

Херсонська область - 159 випадків;

Хмельницька область - 41 випадок;

Черкаська область - 229 випадків;

Чернівецька область - 153 випадки;

Чернігівська область - 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 01 2021 15:33
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