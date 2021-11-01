В Україні зафіксовано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 371 випадок;
Вінницька область - 97 випадків;
Волинська область - 103 випадки;
Дніпропетровська область - 243 випадки;
Донецька область - 153 випадки;
Житомирська область - 120 випадків;
Закарпатська область - 44 випадки;
Запорізька область - 458 випадків;
Івано-Франківська область - 92 випадки;
Київська область - 365 випадків;
Кіровоградська область - 12 випадків;
Луганська область - 140 випадків;
Львівська область - 160 випадків;
Миколаївська область - 293 випадки;
Одеська область - 312 випадків;
Полтавська область - 217 випадків;
Рівненська область - 88 випадків;
Сумська область - 160 випадків;
Тернопільська область - 103 випадки;
Харківська область - 96 випадків;
Херсонська область - 159 випадків;
Хмельницька область - 41 випадок;
Черкаська область - 229 випадків;
Чернівецька область - 153 випадки;
Чернігівська область - 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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