В Україні зафіксовано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 4 819 осіб, летальних випадків - 68

11 січня (станом на 9:00) в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 1 119 314 осіб, із них одужало - 796 417 осіб, летальних випадків - 19 835.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 371 випадок; Вінницька область - 97 випадків; Волинська область - 103 випадки; Дніпропетровська область - 243 випадки; Донецька область - 153 випадки; Житомирська область - 120 випадків; Закарпатська область - 44 випадки; Запорізька область - 458 випадків; Івано-Франківська область - 92 випадки; Київська область - 365 випадків; Кіровоградська область - 12 випадків; Луганська область - 140 випадків; Львівська область - 160 випадків; Миколаївська область - 293 випадки; Одеська область - 312 випадків; Полтавська область - 217 випадків; Рівненська область - 88 випадків; Сумська область - 160 випадків; Тернопільська область - 103 випадки; Харківська область - 96 випадків; Херсонська область - 159 випадків; Хмельницька область - 41 випадок; Черкаська область - 229 випадків; Чернівецька область - 153 випадки; Чернігівська область - 79 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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