В Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 191 особа, летальних випадків - 75

28 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 030 374 особи, одужало - 665 729 осіб, із них летальних випадків - 17 849.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 108 055 випадків; Вінницька область - 22 008 випадків; Волинська область - 32 537 випадків; Дніпропетровська область - 57 196 випадків; Донецька область - 35 188 випадків; Житомирська область - 38 545 випадків; Закарпатська область - 27 879 випадків; Запорізька область - 52 175 випадків; Івано-Франківська область - 42 894 випадки; Київська область - 57 614 випадків; Кіровоградська область - 8 234 випадки; Луганська область - 10 013 випадків; Львівська область - 60 005 випадків; Миколаївська область - 29 878 випадків; Одеська область - 69 134 випадки; Полтавська область - 34 843 випадки; Рівненська область - 40 332 випадки; Сумська область - 40 129 випадків; Тернопільська область - 33 540 випадків; Харківська область - 67 991 випадок; Херсонська область - 17 193 випадки; Хмельницька область - 38 408 випадків; Черкаська область - 37 856 випадків; Чернівецька область - 39 515 випадків; Чернігівська область - 29 212 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію