В Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 108 055 випадків;
Вінницька область - 22 008 випадків;
Волинська область - 32 537 випадків;
Дніпропетровська область - 57 196 випадків;
Донецька область - 35 188 випадків;
Житомирська область - 38 545 випадків;
Закарпатська область - 27 879 випадків;
Запорізька область - 52 175 випадків;
Івано-Франківська область - 42 894 випадки;
Київська область - 57 614 випадків;
Кіровоградська область - 8 234 випадки;
Луганська область - 10 013 випадків;
Львівська область - 60 005 випадків;
Миколаївська область - 29 878 випадків;
Одеська область - 69 134 випадки;
Полтавська область - 34 843 випадки;
Рівненська область - 40 332 випадки;
Сумська область - 40 129 випадків;
Тернопільська область - 33 540 випадків;
Харківська область - 67 991 випадок;
Херсонська область - 17 193 випадки;
Хмельницька область - 38 408 випадків;
Черкаська область - 37 856 випадків;
Чернівецька область - 39 515 випадків;
Чернігівська область - 29 212 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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