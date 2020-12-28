Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 191 особа, летальних випадків - 75
28 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 030 374 особи, одужало - 665 729 осіб, із них летальних випадків - 17 849.
В Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 108 055 випадків;

Вінницька область - 22 008 випадків;

Волинська область - 32 537 випадків;

Дніпропетровська область - 57 196 випадків;

Донецька область - 35 188 випадків;

Житомирська область - 38 545 випадків;

Закарпатська область - 27 879 випадків;

Запорізька область - 52 175 випадків;

Івано-Франківська область - 42 894 випадки;

Київська область - 57 614 випадків;

Кіровоградська область - 8 234 випадки;

Луганська область - 10 013 випадків;

Львівська область - 60 005 випадків;

Миколаївська область - 29 878 випадків;

Одеська область - 69 134 випадки;

Полтавська область - 34 843 випадки;

Рівненська область - 40 332 випадки;

Сумська область - 40 129 випадків;

Тернопільська область - 33 540 випадків;

Харківська область - 67 991 випадок;

Херсонська область - 17 193 випадки;

Хмельницька область - 38 408 випадків;

Черкаська область - 37 856 випадків;

Чернівецька область - 39 515 випадків;

Чернігівська область - 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2020 09:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.