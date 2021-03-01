В Україні зафіксовано 4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 370 випадків;
Вінницька область - 66 випадків;
Волинська область - 93 випадки;
Дніпропетровська область - 404 випадки;
Донецька область - 200 випадків;
Житомирська область - 25 випадків;
Закарпатська область - 78 випадків;
Запорізька область - 301 випадок;
Івано-Франківська область - 99 випадків;
Київська область - 303 випадки;
Кіровоградська область - 22 випадки;
Луганська область - 85 випадків;
Львівська область - 433 випадки;
Миколаївська область - 454 випадки;
Одеська область - 426 випадків;
Полтавська область - 197 випадків;
Рівненська область - 75 випадків;
Сумська область - 147 випадків;
Тернопільська область - 59 випадків;
Харківська область - 68 випадків;
Херсонська область - 115 випадків;
Хмельницька область - 14 випадків;
Черкаська область - 244 випадки;
Чернівецька область - 146 випадків;
Чернігівська область - 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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