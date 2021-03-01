В Україні зафіксовано ​​4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 6 250 осіб, летальних випадків - 123

3 січня (станом на 9:00) в Україні захворіло – 1 074 093 особи, із них одужало - 728 865 осіб, летальних випадків - 18 854.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 370 випадків; Вінницька область - 66 випадків; Волинська область - 93 випадки; Дніпропетровська область - 404 випадки; Донецька область - 200 випадків; Житомирська область - 25 випадків; Закарпатська область - 78 випадків; Запорізька область - 301 випадок; Івано-Франківська область - 99 випадків; Київська область - 303 випадки; Кіровоградська область - 22 випадки; Луганська область - 85 випадків; Львівська область - 433 випадки; Миколаївська область - 454 випадки; Одеська область - 426 випадків; Полтавська область - 197 випадків; Рівненська область - 75 випадків; Сумська область - 147 випадків; Тернопільська область - 59 випадків; Харківська область - 68 випадків; Херсонська область - 115 випадків; Хмельницька область - 14 випадків; Черкаська область - 244 випадки; Чернівецька область - 146 випадків; Чернігівська область - 152 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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