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В Україні зафіксовано ​​4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 6 250 осіб, летальних випадків - 123
3 січня (станом на 9:00) в Україні захворіло – 1 074 093 особи, із них одужало - 728 865 осіб, летальних випадків - 18 854.
В Україні зафіксовано ​​4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 370 випадків;

Вінницька область - 66 випадків;

Волинська область - 93 випадки;

Дніпропетровська область - 404 випадки;

Донецька область - 200 випадків;

Житомирська область - 25 випадків;

Закарпатська область - 78 випадків;

Запорізька область - 301 випадок;

Івано-Франківська область - 99 випадків;

Київська область - 303 випадки;

Кіровоградська область - 22 випадки;

Луганська область - 85 випадків;

Львівська область - 433 випадки;

Миколаївська область - 454 випадки;

Одеська область - 426 випадків;

Полтавська область - 197 випадків;

Рівненська область - 75 випадків;

Сумська область - 147 випадків;

Тернопільська область - 59 випадків;

Харківська область - 68 випадків;

Херсонська область - 115 випадків;

Хмельницька область - 14 випадків;

Черкаська область - 244 випадки;

Чернівецька область - 146 випадків;

Чернігівська область - 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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03 01 2021 10:18
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