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В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 12 586 осіб, летальних випадків - 178
22 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 179 988 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 941 625 осіб, летальних випадків - 49 279.
В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 298 випадків;

Вінницька область - 80 випадків;

Волинська область - 160 випадків;

Дніпропетровська область - 438 випадків;

Донецька область - 334 випадки;

Житомирська область - 134 випадки;

Закарпатська область - 105 випадків;

Запорізька область - 252 випадки;

Івано-Франківська область - 72 випадки;

Київська область - 303 випадки;

Кіровоградська область - 63 випадки;

Луганська область - 58 випадків;

Львівська область - 344 випадки;

Миколаївська область - 192 випадки;

Одеська область - 174 випадки;

Полтавська область - 188 випадків;

Рівненська область - 201 випадок;

Сумська область - 121 випадок;

Тернопільська область - 98 випадків;

Харківська область - 371 випадок;

Херсонська область - 132 випадки;

Хмельницька область - 171 випадок;

Черкаська область - 164 випадки;

Чернівецька область - 64 випадки;

Чернігівська область - 89 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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22 05 2021 10:42
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