В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 298 випадків;
Вінницька область - 80 випадків;
Волинська область - 160 випадків;
Дніпропетровська область - 438 випадків;
Донецька область - 334 випадки;
Житомирська область - 134 випадки;
Закарпатська область - 105 випадків;
Запорізька область - 252 випадки;
Івано-Франківська область - 72 випадки;
Київська область - 303 випадки;
Кіровоградська область - 63 випадки;
Луганська область - 58 випадків;
Львівська область - 344 випадки;
Миколаївська область - 192 випадки;
Одеська область - 174 випадки;
Полтавська область - 188 випадків;
Рівненська область - 201 випадок;
Сумська область - 121 випадок;
Тернопільська область - 98 випадків;
Харківська область - 371 випадок;
Херсонська область - 132 випадки;
Хмельницька область - 171 випадок;
Черкаська область - 164 випадки;
Чернівецька область - 64 випадки;
Чернігівська область - 89 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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