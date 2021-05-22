В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 12 586 осіб, летальних випадків - 178

22 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 179 988 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 941 625 осіб, летальних випадків - 49 279.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 298 випадків; Вінницька область - 80 випадків; Волинська область - 160 випадків; Дніпропетровська область - 438 випадків; Донецька область - 334 випадки; Житомирська область - 134 випадки; Закарпатська область - 105 випадків; Запорізька область - 252 випадки; Івано-Франківська область - 72 випадки; Київська область - 303 випадки; Кіровоградська область - 63 випадки; Луганська область - 58 випадків; Львівська область - 344 випадки; Миколаївська область - 192 випадки; Одеська область - 174 випадки; Полтавська область - 188 випадків; Рівненська область - 201 випадок; Сумська область - 121 випадок; Тернопільська область - 98 випадків; Харківська область - 371 випадок; Херсонська область - 132 випадки; Хмельницька область - 171 випадок; Черкаська область - 164 випадки; Чернівецька область - 64 випадки; Чернігівська область - 89 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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