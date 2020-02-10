В Україні зафіксовано 4 633 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Черговий антирекорд

2 жовтня (станом на 9:00) в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 4 633 нових випадки. Загалом проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6452 (+144) Волинська обл — 8325 (+131) Дніпропетровська обл — 6422 (+334) Донецька обл — 3650 (+93) Житомирська обл — 6265 (+177) Закарпатська обл — 10004 (+86) Запорізька обл — 4284 (+156) Івано-Франківська обл — 13968 (+131) Кіровоградська обл — 1141 (+14) м. Київ — 23602 (+447) Київська обл — 9428 (+149) Львівська обл — 20826 (+236) Луганська обл — 1140 (+49) Миколаївська обл — 3369 (+99) Одеська обл — 14069 (+280) Полтавська обл — 2512 (+167) Рівненська обл — 12770 (+216) Сумська обл — 4677 (+242) Тернопільська обл — 13996 (+229) Харківська обл — 19588 (+460) Херсонська обл — 1250 (+82) Хмельницька обл — 6432 (+244) Чернівецька обл — 14787 (+182) Черкаська обл — 4295 (+130) Чернігівська обл — 4409 (+155) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 жовтня до Центру надійшло 4 856 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 284 500 повідомлень про підозру на COVID-19.

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