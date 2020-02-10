В Україні зафіксовано 4 633 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 6452 (+144)
Волинська обл — 8325 (+131)
Дніпропетровська обл — 6422 (+334)
Донецька обл — 3650 (+93)
Житомирська обл — 6265 (+177)
Закарпатська обл — 10004 (+86)
Запорізька обл — 4284 (+156)
Івано-Франківська обл — 13968 (+131)
Кіровоградська обл — 1141 (+14)
м. Київ — 23602 (+447)
Київська обл — 9428 (+149)
Львівська обл — 20826 (+236)
Луганська обл — 1140 (+49)
Миколаївська обл — 3369 (+99)
Одеська обл — 14069 (+280)
Полтавська обл — 2512 (+167)
Рівненська обл — 12770 (+216)
Сумська обл — 4677 (+242)
Тернопільська обл — 13996 (+229)
Харківська обл — 19588 (+460)
Херсонська обл — 1250 (+82)
Хмельницька обл — 6432 (+244)
Чернівецька обл — 14787 (+182)
Черкаська обл — 4295 (+130)
Чернігівська обл — 4409 (+155)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 жовтня до Центру надійшло 4 856 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 284 500 повідомлень про підозру на COVID-19.
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