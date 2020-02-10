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В Україні зафіксовано 4 633 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Черговий антирекорд
2 жовтня (станом на 9:00) в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 4 633 нових випадки. Загалом проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.
В Україні зафіксовано 4 633 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 6452 (+144)

Волинська обл — 8325 (+131)

Дніпропетровська обл — 6422 (+334)

Донецька обл — 3650 (+93)

Житомирська обл — 6265 (+177)

Закарпатська обл — 10004 (+86)

Запорізька обл — 4284 (+156)

Івано-Франківська обл — 13968 (+131)

Кіровоградська обл — 1141 (+14)

м. Київ — 23602 (+447)

Київська обл — 9428 (+149)

Львівська обл — 20826 (+236)

Луганська обл — 1140 (+49)

Миколаївська обл — 3369 (+99)

Одеська обл — 14069 (+280)

Полтавська обл — 2512 (+167)

Рівненська обл — 12770 (+216)

Сумська обл — 4677 (+242)

Тернопільська обл — 13996 (+229)

Харківська обл — 19588 (+460)

Херсонська обл — 1250 (+82)

Хмельницька обл — 6432 (+244)

Чернівецька обл — 14787 (+182)

Черкаська обл — 4295 (+130)

Чернігівська обл — 4409 (+155)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 жовтня до Центру надійшло 4 856 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 284 500 повідомлень про підозру на COVID-19.

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02 10 2020 12:37
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