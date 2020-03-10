В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Це новий антирекорд

3 жовтня (станом на 9:00) в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок. Загалом проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6554 (+102) Волинська обл — 8455 (+130) Дніпропетровська обл — 6719 (+297) Донецька обл — 3864 (+214) Житомирська обл — 6468 (+203) Закарпатська обл — 10105 (+101) Запорізька обл — 4401 (+117) Івано-Франківська обл — 14093 (+125) Кіровоградська обл — 1158 (+17) м. Київ — 24043 (+441) Київська обл — 9591 (+163) Львівська обл — 21032 (+206) Луганська обл — 1207 (+67) Миколаївська обл — 3490 (+121) Одеська обл — 14379 (+310) Полтавська обл — 2727 (+215) Рівненська обл — 12956 (+186) Сумська обл — 4908 (+231) Тернопільська обл — 14167 (+171) Харківська обл — 20104 (+516) Херсонська обл — 1340 (+90) Хмельницька обл — 6647 (+215) Чернівецька обл — 14966 (+179) Черкаська обл — 4430 (+135) Чернігівська обл — 4518 (+109) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня до Центру надійшло 4 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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