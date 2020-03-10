В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 6554 (+102)
Волинська обл — 8455 (+130)
Дніпропетровська обл — 6719 (+297)
Донецька обл — 3864 (+214)
Житомирська обл — 6468 (+203)
Закарпатська обл — 10105 (+101)
Запорізька обл — 4401 (+117)
Івано-Франківська обл — 14093 (+125)
Кіровоградська обл — 1158 (+17)
м. Київ — 24043 (+441)
Київська обл — 9591 (+163)
Львівська обл — 21032 (+206)
Луганська обл — 1207 (+67)
Миколаївська обл — 3490 (+121)
Одеська обл — 14379 (+310)
Полтавська обл — 2727 (+215)
Рівненська обл — 12956 (+186)
Сумська обл — 4908 (+231)
Тернопільська обл — 14167 (+171)
Харківська обл — 20104 (+516)
Херсонська обл — 1340 (+90)
Хмельницька обл — 6647 (+215)
Чернівецька обл — 14966 (+179)
Черкаська обл — 4430 (+135)
Чернігівська обл — 4518 (+109)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня до Центру надійшло 4 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"
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