Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Це новий антирекорд
3 жовтня (станом на 9:00) в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок. Загалом проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 6554 (+102)

Волинська обл — 8455 (+130)

Дніпропетровська обл — 6719 (+297)

Донецька обл — 3864 (+214)

Житомирська обл — 6468 (+203)

Закарпатська обл — 10105 (+101)

Запорізька обл — 4401 (+117)

Івано-Франківська обл — 14093 (+125)

Кіровоградська обл — 1158 (+17)

м. Київ — 24043 (+441)

Київська обл — 9591 (+163)

Львівська обл — 21032 (+206)

Луганська обл — 1207 (+67)

Миколаївська обл — 3490 (+121)

Одеська обл — 14379 (+310)

Полтавська обл — 2727 (+215)

Рівненська обл — 12956 (+186)

Сумська обл — 4908 (+231)

Тернопільська обл — 14167 (+171)

Харківська обл — 20104 (+516)

Херсонська обл — 1340 (+90)

Хмельницька обл — 6647 (+215)

Чернівецька обл — 14966 (+179)

Черкаська обл — 4430 (+135)

Чернігівська обл — 4518 (+109)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня до Центру надійшло 4 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2020 12:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.