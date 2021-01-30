В Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 11 317 осіб, летальних випадків - 149

30 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 216 278 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 014 658 осіб, летальних випадків - 22 628.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 341 випадок; Вінницька область - 241 випадок; Волинська область - 146 випадків; Дніпропетровська область - 335 випадків; Донецька область - 170 випадків; Житомирська область - 158 випадків; Закарпатська область - 245 випадків; Запорізька область - 220 випадків; Івано-Франківська область - 412 випадків; Київська область - 325 випадків; Кіровоградська область - 36 випадків; Луганська область - 108 випадків; Львівська область - 356 випадків; Миколаївська область - 84 випадки; Одеська область - 174 випадки; Полтавська область - 104 випадки; Рівненська область - 116 випадків; Сумська область - 77 випадків; Тернопільська область - 124 випадки; Харківська область - 280 випадків; Херсонська область - 52 випадки; Хмельницька область - 123 випадки; Черкаська область - 155 випадків; Чернівецька область - 186 випадків; Чернігівська область - 117 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус"

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