В Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 341 випадок;
Вінницька область - 241 випадок;
Волинська область - 146 випадків;
Дніпропетровська область - 335 випадків;
Донецька область - 170 випадків;
Житомирська область - 158 випадків;
Закарпатська область - 245 випадків;
Запорізька область - 220 випадків;
Івано-Франківська область - 412 випадків;
Київська область - 325 випадків;
Кіровоградська область - 36 випадків;
Луганська область - 108 випадків;
Львівська область - 356 випадків;
Миколаївська область - 84 випадки;
Одеська область - 174 випадки;
Полтавська область - 104 випадки;
Рівненська область - 116 випадків;
Сумська область - 77 випадків;
Тернопільська область - 124 випадки;
Харківська область - 280 випадків;
Херсонська область - 52 випадки;
Хмельницька область - 123 випадки;
Черкаська область - 155 випадків;
Чернівецька область - 186 випадків;
Чернігівська область - 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус"
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