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В Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 11 317 осіб, летальних випадків - 149
30 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 216 278 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 014 658 осіб, летальних випадків - 22 628.
В Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 341 випадок;

Вінницька область - 241 випадок;

Волинська область - 146 випадків;

Дніпропетровська область - 335 випадків;

Донецька область - 170 випадків;

Житомирська область - 158 випадків;

Закарпатська область - 245 випадків;

Запорізька область - 220 випадків;

Івано-Франківська область - 412 випадків;

Київська область - 325 випадків;

Кіровоградська область - 36 випадків;

Луганська область - 108 випадків;

Львівська область - 356 випадків;

Миколаївська область - 84 випадки;

Одеська область - 174 випадки;

Полтавська область - 104 випадки;

Рівненська область - 116 випадків;

Сумська область - 77 випадків;

Тернопільська область - 124 випадки;

Харківська область - 280 випадків;

Херсонська область - 52 випадки;

Хмельницька область - 123 випадки;

Черкаська область - 155 випадків;

Чернівецька область - 186 випадків;

Чернігівська область - 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус"

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30 01 2021 15:33
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