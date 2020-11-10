В Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 937 пацієнтів

11 жовтня (станом на 9:00) в Україні 261 034 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 972 летальних, 113 507 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 7 569 випадків; Волинська область - 9 645 випадків; Дніпропетровська область - 8 781 випадок; Донецька область - 5 649 випадків; Житомирська область - 8 326 випадків; Закарпатська область - 10 850 випадків; Запорізька область - 5 461 випадок; Івано-Франківська область - 15 197 випадків; Кіровоградська область - 1 304 випадки; м. Київ - 27 497 випадків; Київська область - 11 096 випадків; Львівська область - 22 588 випадків; Луганська область - 1 826 випадків; Миколаївська область - 4 546 випадків; Одеська область - 16 605 випадків; Полтавська область - 4 377 випадків; Рівненська область - 14 493 випадки; Сумська область - 6 862 випадки; Тернопільська область - 15 798 випадків; Харківська область - 24 445 випадків; Херсонська область - 1 892 випадки; Хмельницька область - 8 792 випадки; Чернівецька область - 16 319 випадків; Черкаська область - 5 598 випадків; Чернігівська область - 5 518 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 жовтня до Центру надійшло 4 457 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 329 371 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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