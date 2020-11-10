В Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 7 569 випадків;
Волинська область - 9 645 випадків;
Дніпропетровська область - 8 781 випадок;
Донецька область - 5 649 випадків;
Житомирська область - 8 326 випадків;
Закарпатська область - 10 850 випадків;
Запорізька область - 5 461 випадок;
Івано-Франківська область - 15 197 випадків;
Кіровоградська область - 1 304 випадки;
м. Київ - 27 497 випадків;
Київська область - 11 096 випадків;
Львівська область - 22 588 випадків;
Луганська область - 1 826 випадків;
Миколаївська область - 4 546 випадків;
Одеська область - 16 605 випадків;
Полтавська область - 4 377 випадків;
Рівненська область - 14 493 випадки;
Сумська область - 6 862 випадки;
Тернопільська область - 15 798 випадків;
Харківська область - 24 445 випадків;
Херсонська область - 1 892 випадки;
Хмельницька область - 8 792 випадки;
Чернівецька область - 16 319 випадків;
Черкаська область - 5 598 випадків;
Чернігівська область - 5 518 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 жовтня до Центру надійшло 4 457 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 329 371 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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