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В Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 937 пацієнтів
11 жовтня (станом на 9:00) в Україні 261 034 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 972 летальних, 113 507 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 7 569 випадків;

Волинська область - 9 645 випадків;

Дніпропетровська область - 8 781 випадок;

Донецька область - 5 649 випадків;

Житомирська область - 8 326 випадків;

Закарпатська область - 10 850 випадків;

Запорізька область - 5 461 випадок;

Івано-Франківська область - 15 197 випадків;

Кіровоградська область - 1 304 випадки;

м. Київ - 27 497 випадків;

Київська область - 11 096 випадків;

Львівська область - 22 588 випадків;

Луганська область - 1 826 випадків;

Миколаївська область - 4 546 випадків;

Одеська область - 16 605 випадків;

Полтавська область - 4 377 випадків;

Рівненська область  - 14 493 випадки;

Сумська область - 6 862 випадки;

Тернопільська область - 15 798 випадків;

Харківська область - 24 445 випадків;

Херсонська область - 1 892 випадки;

Хмельницька область - 8 792 випадки;

Чернівецька область - 16 319 випадків;

Черкаська область - 5 598 випадків;

Чернігівська область - 5 518 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 жовтня до Центру надійшло 4 457 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 329 371 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 10 2020 12:32
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