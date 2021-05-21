В Україні зафіксовано 4 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 453 випадки;
Вінницька область - 134 випадки;
Волинська область - 170 випадків;
Дніпропетровська область - 405 випадків;
Донецька область - 408 випадків;
Житомирська область - 117 випадків;
Закарпатська область - 47 випадків;
Запорізька область - 354 випадки;
Івано-Франківська область - 85 випадків;
Київська область - 348 випадків;
Кіровоградська область - 66 випадків;
Луганська область - 56 випадків;
Львівська область - 269 випадків;
Миколаївська область - 214 випадків;
Одеська область - 201 випадок;
Полтавська область - 183 випадки;
Рівненська область - 236 випадків;
Сумська область - 191 випадок;
Тернопільська область - 122 випадки;
Харківська область - 299 випадків;
Херсонська область - 154 випадки;
Хмельницька область - 121 випадок;
Черкаська область - 139 випадків;
Чернівецька область - 77 випадків;
Чернігівська область - 135 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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