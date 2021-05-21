В Україні зафіксовано ​​4 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу 12 845 осіб, летальних випадків - 202

21 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 175 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 929 039 осіб, летальних випадків - 49 101.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 453 випадки; Вінницька область - 134 випадки; Волинська область - 170 випадків; Дніпропетровська область - 405 випадків; Донецька область - 408 випадків; Житомирська область - 117 випадків; Закарпатська область - 47 випадків; Запорізька область - 354 випадки; Івано-Франківська область - 85 випадків; Київська область - 348 випадків; Кіровоградська область - 66 випадків; Луганська область - 56 випадків; Львівська область - 269 випадків; Миколаївська область - 214 випадків; Одеська область - 201 випадок; Полтавська область - 183 випадки; Рівненська область - 236 випадків; Сумська область - 191 випадок; Тернопільська область - 122 випадки; Харківська область - 299 випадків; Херсонська область - 154 випадки; Хмельницька область - 121 випадок; Черкаська область - 139 випадків; Чернівецька область - 77 випадків; Чернігівська область - 135 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію