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В Україні зафіксовано ​​4 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу 12 845 осіб, летальних випадків - 202
21 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 175 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 929 039 осіб, летальних випадків - 49 101.
В Україні зафіксовано ​​4 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 453 випадки;

Вінницька область - 134 випадки;

Волинська область - 170 випадків;

Дніпропетровська область - 405 випадків;

Донецька область - 408 випадків;

Житомирська область - 117 випадків;

Закарпатська область - 47 випадків;

Запорізька область - 354 випадки;

Івано-Франківська область - 85 випадків;

Київська область - 348 випадків;

Кіровоградська область - 66 випадків;

Луганська область - 56 випадків;

Львівська область - 269 випадків;

Миколаївська область - 214 випадків;

Одеська область - 201 випадок;

Полтавська область - 183 випадки;

Рівненська область - 236 випадків;

Сумська область - 191 випадок;

Тернопільська область - 122 випадки;

Харківська область - 299 випадків;

Херсонська область - 154 випадки;

Хмельницька область - 121 випадок;

Черкаська область - 139 випадків;

Чернівецька область - 77 випадків;

Чернігівська область - 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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21 05 2021 09:24
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