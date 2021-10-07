В Україні зафіксовано 507 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 809 осіб, летальних випадків - 20

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 150 випадків; Вінницька область - 13 випадків; Волинська область - 3 випадки; Дніпропетровська область - 22 випадки; Донецька область - 29 випадків; Житомирська область - 10 випадків; Закарпатська область - 2 випадки; Запорізька область - 4 випадки; Івано-Франківська область - 10 випадків; Київська область - 47 випадків; Кіровоградська область - 11 випадків; Луганська область - 16 випадків; Львівська область - 29 випадків; Миколаївська область - 13 випадків; Одеська область - 29 випадків; Полтавська область - 8 випадків; Рівненська область - 11 випадків; Сумська область - 9 випадків; Тернопільська область - 3 випадки; Харківська область - 40 випадків; Херсонська область - 13 випадків; Хмельницька область - 7 випадків; Черкаська область - 11 випадків; Чернівецька область - 7 випадків; Чернігівська область - 10 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію