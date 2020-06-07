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В Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР
06 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1967 випадків;

Волинська область - 2752 випадки;

Дніпропетровська область - 1115 випадків; 

Донецька область - 681 випадок;

Житомирська область - 1468 випадків;

Закарпатська область - 3375 випадків;

Запорізька область - 597 випадків;

Івано-Франківська область - 2700 випадків;

Кіровоградська область - 659 випадків;

м. Київ - 5602 випадки;

Київська область - 2789 випадків;

Львівська область - 6301 випадок; 

Луганська область - 84 випадки;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 1883 випадки;

Полтавська область - 324 випадки;

Рівненська область - 4190 випадків;

Сумська область - 321 випадок;

Тернопільська область - 2101 випадок;

Харківська область - 2371 випадок;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 842 випадки;

Чернівецька область - 5018 випадків;

Черкаська область - 670 випадків;

Чернігівська область - 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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06 07 2020 09:46
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