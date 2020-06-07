В Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1967 випадків;
Волинська область - 2752 випадки;
Дніпропетровська область - 1115 випадків;
Донецька область - 681 випадок;
Житомирська область - 1468 випадків;
Закарпатська область - 3375 випадків;
Запорізька область - 597 випадків;
Івано-Франківська область - 2700 випадків;
Кіровоградська область - 659 випадків;
м. Київ - 5602 випадки;
Київська область - 2789 випадків;
Львівська область - 6301 випадок;
Луганська область - 84 випадки;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 1883 випадки;
Полтавська область - 324 випадки;
Рівненська область - 4190 випадків;
Сумська область - 321 випадок;
Тернопільська область - 2101 випадок;
Харківська область - 2371 випадок;
Херсонська область - 196 випадків;
Хмельницька область - 842 випадки;
Чернівецька область - 5018 випадків;
Черкаська область - 670 випадків;
Чернігівська область - 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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