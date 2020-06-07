В Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР

06 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1967 випадків; Волинська область - 2752 випадки; Дніпропетровська область - 1115 випадків; Донецька область - 681 випадок; Житомирська область - 1468 випадків; Закарпатська область - 3375 випадків; Запорізька область - 597 випадків; Івано-Франківська область - 2700 випадків; Кіровоградська область - 659 випадків; м. Київ - 5602 випадки; Київська область - 2789 випадків; Львівська область - 6301 випадок; Луганська область - 84 випадки; Миколаївська область - 461 випадок; Одеська область - 1883 випадки; Полтавська область - 324 випадки; Рівненська область - 4190 випадків; Сумська область - 321 випадок; Тернопільська область - 2101 випадок; Харківська область - 2371 випадок; Херсонська область - 196 випадків; Хмельницька область - 842 випадки; Чернівецька область - 5018 випадків; Черкаська область - 670 випадків; Чернігівська область - 576 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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