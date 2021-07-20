В Україні зафіксовано 598 нових випадків коронавірусу За добу одужало - 540 осіб, летальних випадків - 25

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 228 випадків; Вінницька область - 9 випадків; Волинська область - 4 випадки; Дніпропетровська область - 32 випадки; Донецька область - 48 випадків; Житомирська область - 11 випадків; Закарпатська область - 5 випадків; Запорізька область - 14 випадків; Івано-Франківська область - 7 випадків; Київська область - 6 випадків; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 35 випадків; Львівська область - 20 випадків; Миколаївська область - 4 випадки; Одеська область - 35 випадків; Полтавська область - 15 випадків; Рівненська область - 3 випадки; Сумська область - 35 випадків; Тернопільська область - 1 випадок; Харківська область - 18 випадків; Херсонська область - 30 випадків; Хмельницька область - 19 випадків; Черкаська область - 13 випадків; Чернівецька область - 4 випадки; Чернігівська область - 1 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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