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В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 2 606 осіб, летальних випадків - 51
2 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 722 615 осіб, летальних випадків - 18 731.
В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 112 649 випадків; 

Вінницька область - 22 801 випадок; 

Волинська область - 33 312 випадки; 

Дніпропетровська область - 59 293 випадки; 

Донецька область - 37 198 випадків; 

Житомирська область - 39 982 випадки; 

Закарпатська область - 28 407 випадків; 

Запорізька область - 54 717 випадків; 

Івано-Франківська область - 43 489 випадків; 

Київська область - 60 238 випадків; 

Кіровоградська область - 8 544 випадки; 

Луганська область - 10 923 випадки; 

Львівська область - 62 130 випадків; 

Миколаївська область - 31 705 випадків; 

Одеська область - 71 889 випадків; 

Полтавська область - 36 733 випадки; 

Рівненська область - 41 503 випадки; 

Сумська область - 41 350 випадків; 

Тернопільська область - 34 275 випадків; 

Харківська область - 70 212 випадки; 

Херсонська область - 18 044 випадки; 

Хмельницька область - 39 932 випадки; 

Черкаська область - 39 481 випадок; 

Чернівецька область - 40 357 випадків; 

Чернігівська область - 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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02 01 2021 10:00
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