В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 2 606 осіб, летальних випадків - 51

2 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 722 615 осіб, летальних випадків - 18 731.

КЗ

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 112 649 випадків; Вінницька область - 22 801 випадок; Волинська область - 33 312 випадки; Дніпропетровська область - 59 293 випадки; Донецька область - 37 198 випадків; Житомирська область - 39 982 випадки; Закарпатська область - 28 407 випадків; Запорізька область - 54 717 випадків; Івано-Франківська область - 43 489 випадків; Київська область - 60 238 випадків; Кіровоградська область - 8 544 випадки; Луганська область - 10 923 випадки; Львівська область - 62 130 випадків; Миколаївська область - 31 705 випадків; Одеська область - 71 889 випадків; Полтавська область - 36 733 випадки; Рівненська область - 41 503 випадки; Сумська область - 41 350 випадків; Тернопільська область - 34 275 випадків; Харківська область - 70 212 випадки; Херсонська область - 18 044 випадки; Хмельницька область - 39 932 випадки; Черкаська область - 39 481 випадок; Чернівецька область - 40 357 випадків; Чернігівська область - 30 353 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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