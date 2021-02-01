В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 112 649 випадків;
Вінницька область - 22 801 випадок;
Волинська область - 33 312 випадки;
Дніпропетровська область - 59 293 випадки;
Донецька область - 37 198 випадків;
Житомирська область - 39 982 випадки;
Закарпатська область - 28 407 випадків;
Запорізька область - 54 717 випадків;
Івано-Франківська область - 43 489 випадків;
Київська область - 60 238 випадків;
Кіровоградська область - 8 544 випадки;
Луганська область - 10 923 випадки;
Львівська область - 62 130 випадків;
Миколаївська область - 31 705 випадків;
Одеська область - 71 889 випадків;
Полтавська область - 36 733 випадки;
Рівненська область - 41 503 випадки;
Сумська область - 41 350 випадків;
Тернопільська область - 34 275 випадків;
Харківська область - 70 212 випадки;
Херсонська область - 18 044 випадки;
Хмельницька область - 39 932 випадки;
Черкаська область - 39 481 випадок;
Чернівецька область - 40 357 випадків;
Чернігівська область - 30 353 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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