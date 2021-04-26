В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 6 910 осіб, летальних випадків - 195

26 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 030 333 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 579 438 осіб, летальних випадків - 42 518.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 256 випадків; Вінницька область - 60 випадків; Волинська область - 198 випадків; Дніпропетровська область - 676 випадків; Донецька область - 265 випадків; Житомирська область - 192 випадки; Закарпатська - 41 випадок; Запорізька область - 135 випадків; Івано-Франківська область - 44 випадки; Київська область - 305 випадків; Кіровоградська область - 203 випадки; Луганська область - 45 випадків; Львівська область - 311 випадків; Миколаївська область - 375 випадків; Одеська область - 397 випадків; Полтавська область - 106 випадків; Рівненська область - 144 випадки; Сумська область - 182 випадки; Тернопільська область - 207 випадків; Харківська область - 313 випадків; Херсонська область - 80 випадків; Хмельницька область - 40 випадків; Черкаська область - 277 випадків; Чернівецька область - 96 випадків; Чернігівська область - 114 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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