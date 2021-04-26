В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 256 випадків;
Вінницька область - 60 випадків;
Волинська область - 198 випадків;
Дніпропетровська область - 676 випадків;
Донецька область - 265 випадків;
Житомирська область - 192 випадки;
Закарпатська - 41 випадок;
Запорізька область - 135 випадків;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 305 випадків;
Кіровоградська область - 203 випадки;
Луганська область - 45 випадків;
Львівська область - 311 випадків;
Миколаївська область - 375 випадків;
Одеська область - 397 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 144 випадки;
Сумська область - 182 випадки;
Тернопільська область - 207 випадків;
Харківська область - 313 випадків;
Херсонська область - 80 випадків;
Хмельницька область - 40 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 96 випадків;
Чернігівська область - 114 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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