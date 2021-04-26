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В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 6 910 осіб, летальних випадків - 195
26 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 030 333 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 579 438 осіб, летальних випадків - 42 518.
В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 256 випадків;

Вінницька область - 60 випадків;

Волинська область - 198 випадків;

Дніпропетровська область - 676 випадків;

Донецька область - 265 випадків;

Житомирська область - 192 випадки;

Закарпатська - 41 випадок;

Запорізька область - 135 випадків;

Івано-Франківська область - 44 випадки;

Київська область - 305 випадків;

Кіровоградська область - 203 випадки;

Луганська область - 45 випадків;

Львівська область - 311 випадків;

Миколаївська область - 375 випадків;

Одеська область - 397 випадків;

Полтавська область - 106 випадків;

Рівненська область - 144 випадки;

Сумська область - 182 випадки;

Тернопільська область - 207 випадків;

Харківська область - 313 випадків;

Херсонська область - 80 випадків;

Хмельницька область - 40 випадків;

Черкаська область - 277 випадків;

Чернівецька область - 96 випадків;

Чернігівська область - 114 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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26 04 2021 17:27
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