В Україні зафіксовано 5 133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 7726 (+89)
Волинська обл — 9955 (+164)
Дніпропетровська обл — 9272 (+305)
Донецька обл — 5961 (+262)
Житомирська обл — 8661 (+197)
Закарпатська обл — 11042 (+107)
Запорізька обл — 5762 (+173)
Івано-Франківська обл — 15580 (+201)
Кіровоградська обл — 1355 (+30)
м. Київ — 28090 (+397)
Київська обл — 11525 (+216)
Львівська обл — 23129 (+341)
Луганська обл — 1917 (+65)
Миколаївська обл — 4867 (+159)
Одеська обл — 17047 (+277)
Полтавська обл — 4906 (+285)
Рівненська обл — 14868 (+172)
Сумська обл — 7485 (+205)
Тернопільська обл — 16250 (+258)
Харківська обл — 25625 (+439)
Херсонська обл — 2024 (+39)
Хмельницька обл — 9230 (+219)
Чернівецька обл — 16649 (+161)
Черкаська обл — 5849 (+181)
Чернігівська обл — 5812 (+191)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції