Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зафіксовано 5 133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.
В Україні зафіксовано 5 133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 7726 (+89)

Волинська обл — 9955 (+164)

Дніпропетровська обл — 9272 (+305)

Донецька обл — 5961 (+262)

Житомирська обл — 8661 (+197)

Закарпатська обл — 11042 (+107)

Запорізька обл — 5762 (+173)

Івано-Франківська обл — 15580 (+201)

Кіровоградська обл — 1355 (+30)

м. Київ — 28090 (+397)

Київська обл — 11525 (+216)

Львівська обл — 23129 (+341)

Луганська обл — 1917 (+65)

Миколаївська обл — 4867 (+159)

Одеська обл — 17047 (+277)

Полтавська обл — 4906 (+285)

Рівненська обл — 14868 (+172)

Сумська обл — 7485 (+205)

Тернопільська обл — 16250 (+258)

Харківська обл — 25625 (+439)

Херсонська обл — 2024 (+39)

Хмельницька обл — 9230 (+219)

Чернівецька обл — 16649 (+161)

Черкаська обл — 5849 (+181)

Чернігівська обл — 5812 (+191)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2020 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.