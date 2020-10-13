В Україні зафіксовано 5 133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 7726 (+89) Волинська обл — 9955 (+164) Дніпропетровська обл — 9272 (+305) Донецька обл — 5961 (+262) Житомирська обл — 8661 (+197) Закарпатська обл — 11042 (+107) Запорізька обл — 5762 (+173) Івано-Франківська обл — 15580 (+201) Кіровоградська обл — 1355 (+30) м. Київ — 28090 (+397) Київська обл — 11525 (+216) Львівська обл — 23129 (+341) Луганська обл — 1917 (+65) Миколаївська обл — 4867 (+159) Одеська обл — 17047 (+277) Полтавська обл — 4906 (+285) Рівненська обл — 14868 (+172) Сумська обл — 7485 (+205) Тернопільська обл — 16250 (+258) Харківська обл — 25625 (+439) Херсонська обл — 2024 (+39) Хмельницька обл — 9230 (+219) Чернівецька обл — 16649 (+161) Черкаська обл — 5849 (+181) Чернігівська обл — 5812 (+191) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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