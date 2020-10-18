В Україні зафіксовано 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 8356 (+123)
Волинська обл — 10830 (+148)
Дніпропетровська обл — 10933 (+212)
Донецька обл — 7007 (+231)
Житомирська обл — 9787 (+248)
Закарпатська обл — 11736 (+110)
Запорізька обл — 6365 (+106)
Івано-Франківська обл — 16580 (+203)
Кіровоградська обл — 1564 (+52)
м. Київ — 30463 (+453)
Київська обл — 12684 (+245)
Львівська обл — 24844 (+305)
Луганська обл — 2422 (+88)
Миколаївська обл — 5687 (+120)
Одеська обл — 18729 (+210)
Полтавська обл — 5877 (+139)
Рівненська обл — 15882 (+236)
Сумська обл — 8850 (+326)
Тернопільська обл — 17361 (+201)
Харківська обл — 28518 (+589)
Херсонська обл — 2472 (+92)
Хмельницька обл — 10818 (+338)
Чернівецька обл — 17659 (+209)
Черкаська обл — 6762 (+143)
Чернігівська обл — 6686 (+104)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 жовтня до Центру надійшло 5 068 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 368 712 повідомлень про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційнго телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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