Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зафіксовано 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

18 жовтня (станом на 9:00) в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних, 125 377 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 231 новий випадок. Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 264 пацієнти.
В Україні зафіксовано 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 8356 (+123)

Волинська обл — 10830 (+148)

Дніпропетровська обл — 10933 (+212)

Донецька обл — 7007 (+231)

Житомирська обл — 9787 (+248)

Закарпатська обл — 11736 (+110)

Запорізька обл — 6365 (+106)

Івано-Франківська обл — 16580 (+203)

Кіровоградська обл — 1564 (+52)

м. Київ — 30463 (+453)

Київська обл — 12684 (+245)

Львівська обл — 24844 (+305)

Луганська обл — 2422 (+88)

Миколаївська обл — 5687 (+120)

Одеська обл — 18729 (+210)

Полтавська обл — 5877 (+139)

Рівненська обл — 15882 (+236)

Сумська обл — 8850 (+326)

Тернопільська обл — 17361 (+201)

Харківська обл — 28518 (+589)

Херсонська обл — 2472 (+92)

Хмельницька обл — 10818 (+338)

Чернівецька обл — 17659 (+209)

Черкаська обл — 6762 (+143)

Чернігівська обл — 6686 (+104)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 жовтня до Центру надійшло 5 068 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 368 712 повідомлень про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційнго телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2020 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.