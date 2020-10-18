В Україні зафіксовано 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

18 жовтня (станом на 9:00) в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних, 125 377 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 231 новий випадок. Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 264 пацієнти.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 8356 (+123) Волинська обл — 10830 (+148) Дніпропетровська обл — 10933 (+212) Донецька обл — 7007 (+231) Житомирська обл — 9787 (+248) Закарпатська обл — 11736 (+110) Запорізька обл — 6365 (+106) Івано-Франківська обл — 16580 (+203) Кіровоградська обл — 1564 (+52) м. Київ — 30463 (+453) Київська обл — 12684 (+245) Львівська обл — 24844 (+305) Луганська обл — 2422 (+88) Миколаївська обл — 5687 (+120) Одеська обл — 18729 (+210) Полтавська обл — 5877 (+139) Рівненська обл — 15882 (+236) Сумська обл — 8850 (+326) Тернопільська обл — 17361 (+201) Харківська обл — 28518 (+589) Херсонська обл — 2472 (+92) Хмельницька обл — 10818 (+338) Чернівецька обл — 17659 (+209) Черкаська обл — 6762 (+143) Чернігівська обл — 6686 (+104) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 жовтня до Центру надійшло 5 068 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 368 712 повідомлень про підозру на COVID-19. Інформація з офіційнго телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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