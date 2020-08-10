В Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 2 263 пацієнти

8 жовтня (станом на 9:00) в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл - 7197; Волинська обл - 9199; Дніпропетровська обл - 7994; Донецька обл - 5118; Житомирська обл - 7457; Закарпатська обл - 10473; Запорізька обл - 5007; Івано-Франківська обл - 14693; Кіровоградська обл - 1234; м. Київ - 25896; Київська обл - 10490; Львівська обл - 21923; Луганська обл - 1480; Миколаївська обл - 4154; Одеська обл - 15704; Полтавська обл - 3685; Рівненська обл - 13798; Сумська обл - 6197; Тернопільська обл - 14979; Харківська обл - 22712; Херсонська обл - 1636; Хмельницька обл - 7732; Чернівецька обл - 15757; Черкаська обл - 5153; Чернігівська обл - 5066; Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 жовтня до Центру надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію