В Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 7197;
Волинська обл - 9199;
Дніпропетровська обл - 7994;
Донецька обл - 5118;
Житомирська обл - 7457;
Закарпатська обл - 10473;
Запорізька обл - 5007;
Івано-Франківська обл - 14693;
Кіровоградська обл - 1234;
м. Київ - 25896;
Київська обл - 10490;
Львівська обл - 21923;
Луганська обл - 1480;
Миколаївська обл - 4154;
Одеська обл - 15704;
Полтавська обл - 3685;
Рівненська обл - 13798;
Сумська обл - 6197;
Тернопільська обл - 14979;
Харківська обл - 22712;
Херсонська обл - 1636;
Хмельницька обл - 7732;
Чернівецька обл - 15757;
Черкаська обл - 5153;
Чернігівська обл - 5066;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 жовтня до Центру надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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