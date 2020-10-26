В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 9401 (+157)
Волинська обл — 12403 (+181)
Дніпропетровська обл — 13144 (+228)
Донецька обл — 8701 (+193)
Житомирська обл — 12533 (+345)
Закарпатська обл — 13144 (+172)
Запорізька обл — 8132 (+160)
Івано-Франківська обл — 18590 (+298)
Кіровоградська обл — 2114 (+86)
м. Київ — 34362 (+308)
Київська обл — 14845 (+301)
Львівська обл — 27608 (+335)
Луганська обл — 3233 (+64)
Миколаївська обл — 7069 (+134)
Одеська обл — 22179 (+348)
Полтавська обл — 8056 (+180)
Рівненська обл — 17730 (+261)
Сумська обл — 10605 (+202)
Тернопільська обл — 19261 (+211)
Харківська обл — 33250 (+478)
Херсонська обл — 3236 (+95)
Хмельницька обл — 13482 (+182)
Чернівецька обл — 19728 (+323)
Черкаська обл — 8147 (+113)
Чернігівська обл — 7971 (+71)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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