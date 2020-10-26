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В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 9401 (+157)

Волинська обл — 12403 (+181)

Дніпропетровська обл — 13144 (+228)

Донецька обл — 8701 (+193)

Житомирська обл — 12533 (+345)

Закарпатська обл — 13144 (+172)

Запорізька обл — 8132 (+160)

Івано-Франківська обл — 18590 (+298)

Кіровоградська обл — 2114 (+86)

м. Київ — 34362 (+308)

Київська обл — 14845 (+301)

Львівська обл — 27608 (+335)

Луганська обл — 3233 (+64)

Миколаївська обл — 7069 (+134)

Одеська обл — 22179 (+348)

Полтавська обл — 8056 (+180)

Рівненська обл — 17730 (+261)

Сумська обл — 10605 (+202)

Тернопільська обл — 19261 (+211)

Харківська обл — 33250 (+478)

Херсонська обл — 3236 (+95)

Хмельницька обл — 13482 (+182)

Чернівецька обл — 19728 (+323)

Черкаська обл — 8147 (+113)

Чернігівська обл — 7971 (+71)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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26 10 2020 13:13
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