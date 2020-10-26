В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 9401 (+157) Волинська обл — 12403 (+181) Дніпропетровська обл — 13144 (+228) Донецька обл — 8701 (+193) Житомирська обл — 12533 (+345) Закарпатська обл — 13144 (+172) Запорізька обл — 8132 (+160) Івано-Франківська обл — 18590 (+298) Кіровоградська обл — 2114 (+86) м. Київ — 34362 (+308) Київська обл — 14845 (+301) Львівська обл — 27608 (+335) Луганська обл — 3233 (+64) Миколаївська обл — 7069 (+134) Одеська обл — 22179 (+348) Полтавська обл — 8056 (+180) Рівненська обл — 17730 (+261) Сумська обл — 10605 (+202) Тернопільська обл — 19261 (+211) Харківська обл — 33250 (+478) Херсонська обл — 3236 (+95) Хмельницька обл — 13482 (+182) Чернівецька обл — 19728 (+323) Черкаська обл — 8147 (+113) Чернігівська обл — 7971 (+71) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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