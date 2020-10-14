В Україні зафіксовано 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних, 118 699 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків. Загалом проведено 2 665 154 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 137 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 7845 (+119) Волинська обл — 10140 (+185) Дніпропетровська обл — 9614 (+342) Донецька обл — 6247 (+286) Житомирська обл — 8861 (+200) Закарпатська обл — 11169 (+127) Запорізька обл — 5900 (+138) Івано-Франківська обл — 15765 (+185) Кіровоградська обл — 1396 (+41) м. Київ — 28512 (+422) Київська обл — 11751 (+226) Львівська обл — 23474 (+345) Луганська обл — 2015 (+98) Миколаївська обл — 5052 (+185) Одеська обл — 17349 (+302) Полтавська обл — 5093 (+187) Рівненська обл — 15026 (+158) Сумська обл — 7712 (+227) Тернопільська обл — 16478 (+228) Харківська обл — 26262 (+637) Херсонська обл — 2112 (+88) Хмельницька обл — 9491 (+261) Чернівецька обл — 16828 (+179) Черкаська обл — 6047 (+198) Чернігівська обл — 6038 (+226) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 жовтня до Центру надійшло 6 193 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 345 297 повідомлень про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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