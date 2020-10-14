В Україні зафіксовано 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 7845 (+119)
Волинська обл — 10140 (+185)
Дніпропетровська обл — 9614 (+342)
Донецька обл — 6247 (+286)
Житомирська обл — 8861 (+200)
Закарпатська обл — 11169 (+127)
Запорізька обл — 5900 (+138)
Івано-Франківська обл — 15765 (+185)
Кіровоградська обл — 1396 (+41)
м. Київ — 28512 (+422)
Київська обл — 11751 (+226)
Львівська обл — 23474 (+345)
Луганська обл — 2015 (+98)
Миколаївська обл — 5052 (+185)
Одеська обл — 17349 (+302)
Полтавська обл — 5093 (+187)
Рівненська обл — 15026 (+158)
Сумська обл — 7712 (+227)
Тернопільська обл — 16478 (+228)
Харківська обл — 26262 (+637)
Херсонська обл — 2112 (+88)
Хмельницька обл — 9491 (+261)
Чернівецька обл — 16828 (+179)
Черкаська обл — 6047 (+198)
Чернігівська обл — 6038 (+226)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 жовтня до Центру надійшло 6 193 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 345 297 повідомлень про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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