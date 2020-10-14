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В Україні зафіксовано 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних, 118 699 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків. Загалом проведено 2 665 154 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 137 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 7845 (+119)

Волинська обл — 10140 (+185)

Дніпропетровська обл — 9614 (+342)

Донецька обл — 6247 (+286)

Житомирська обл — 8861 (+200)

Закарпатська обл — 11169 (+127)

Запорізька обл — 5900 (+138)

Івано-Франківська обл — 15765 (+185)

Кіровоградська обл — 1396 (+41)

м. Київ — 28512 (+422)

Київська обл — 11751 (+226)

Львівська обл — 23474 (+345)

Луганська обл — 2015 (+98)

Миколаївська обл — 5052 (+185)

Одеська обл — 17349 (+302)

Полтавська обл — 5093 (+187)

Рівненська обл — 15026 (+158)

Сумська обл — 7712 (+227)

Тернопільська обл — 16478 (+228)

Харківська обл — 26262 (+637)

Херсонська обл — 2112 (+88)

Хмельницька обл — 9491 (+261)

Чернівецька обл — 16828 (+179)

Черкаська обл — 6047 (+198)

Чернігівська обл — 6038 (+226)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 жовтня до Центру надійшло 6 193 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 345 297 повідомлень про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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14 10 2020 12:16
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