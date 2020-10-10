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В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 1 920 пацієнтів
10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 7 466 випадків;

Волинська область - 9 527 випадків;

Дніпропетровська область - 8 580 випадків;

Донецька область - 5 599 випадків;

Житомирська область - 8 024 випадки;

Закарпатська область - 10 761 випадок;

Запорізька область - 5 346 випадків;

Івано-Франківська область - 15 000 випадків;

Кіровоградська область - 1 288 випадків;

м. Київ - 26 995 випадків;

Київська область - 10 892 випадки;

Львівська область - 22 386 випадків;

Луганська область - 1 712 випадків;

Миколаївська область - 4 394 випадки;

Одеська область - 16 445 випадків;

Полтавська область - 4 206 випадків;

Рівненська область - 14 259 випадків;

Сумська область - 6 633 випадки;

Тернопільська область - 15 590 випадків;

Харківська область - 23 852 випадки;

Херсонська область - 1 806 випадків;

Хмельницька область - 8 464 випадки;

Чернівецька область - 16 137 випадків;

Черкаська область - 5 479 випадків;

Чернігівська область - 5 425 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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10 10 2020 10:39
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