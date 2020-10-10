В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 1 920 пацієнтів

10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 7 466 випадків; Волинська область - 9 527 випадків; Дніпропетровська область - 8 580 випадків; Донецька область - 5 599 випадків; Житомирська область - 8 024 випадки; Закарпатська область - 10 761 випадок; Запорізька область - 5 346 випадків; Івано-Франківська область - 15 000 випадків; Кіровоградська область - 1 288 випадків; м. Київ - 26 995 випадків; Київська область - 10 892 випадки; Львівська область - 22 386 випадків; Луганська область - 1 712 випадків; Миколаївська область - 4 394 випадки; Одеська область - 16 445 випадків; Полтавська область - 4 206 випадків; Рівненська область - 14 259 випадків; Сумська область - 6 633 випадки; Тернопільська область - 15 590 випадків; Харківська область - 23 852 випадки; Херсонська область - 1 806 випадків; Хмельницька область - 8 464 випадки; Чернівецька область - 16 137 випадків; Черкаська область - 5 479 випадків; Чернігівська область - 5 425 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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