В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 7 466 випадків;
Волинська область - 9 527 випадків;
Дніпропетровська область - 8 580 випадків;
Донецька область - 5 599 випадків;
Житомирська область - 8 024 випадки;
Закарпатська область - 10 761 випадок;
Запорізька область - 5 346 випадків;
Івано-Франківська область - 15 000 випадків;
Кіровоградська область - 1 288 випадків;
м. Київ - 26 995 випадків;
Київська область - 10 892 випадки;
Львівська область - 22 386 випадків;
Луганська область - 1 712 випадків;
Миколаївська область - 4 394 випадки;
Одеська область - 16 445 випадків;
Полтавська область - 4 206 випадків;
Рівненська область - 14 259 випадків;
Сумська область - 6 633 випадки;
Тернопільська область - 15 590 випадків;
Харківська область - 23 852 випадки;
Херсонська область - 1 806 випадків;
Хмельницька область - 8 464 випадки;
Чернівецька область - 16 137 випадків;
Черкаська область - 5 479 випадків;
Чернігівська область - 5 425 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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