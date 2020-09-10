В Україні зафіксовано 5 804 За добу одужало 2 417 пацієнтів

нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл - 7331 (+134); Волинська обл - 9373 (+174); Дніпропетровська обл - 8301 (+307); Донецька обл - 5372 (+254); Житомирська обл - 7718 (+261); Закарпатська обл - 10473 (+100); Запорізька обл - 5172 (+165); Івано-Франківська обл - 14835 (+142); Кіровоградська обл - 1262 (+28); м. Київ - 26463 (+567); Київська обл - 10629 (+156); Львівська обл - 22172 (+249); Луганська обл - 1613 (+133); Миколаївська обл - 4293 (+139); Одеська обл - 16107 (+403); Полтавська обл - 3921 (+236); Рівненська обл - 13981 (+183); Сумська обл - 6404 (+207); Тернопільська обл - 15284 (+305); Харківська обл - 23342 (+630); Херсонська обл - 1714 (+78); Хмельницька обл - 8062 (+330); Чернівецька обл - 15939 (+182); Черкаська обл - 5349 (+196); Чернігівська обл - 5212 (+146); Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 жовтня до Центру надійшло 6 161 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 318 998 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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