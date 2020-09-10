В Україні зафіксовано 5 804
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 7331 (+134);
Волинська обл - 9373 (+174);
Дніпропетровська обл - 8301 (+307);
Донецька обл - 5372 (+254);
Житомирська обл - 7718 (+261);
Закарпатська обл - 10473 (+100);
Запорізька обл - 5172 (+165);
Івано-Франківська обл - 14835 (+142);
Кіровоградська обл - 1262 (+28);
м. Київ - 26463 (+567);
Київська обл - 10629 (+156);
Львівська обл - 22172 (+249);
Луганська обл - 1613 (+133);
Миколаївська обл - 4293 (+139);
Одеська обл - 16107 (+403);
Полтавська обл - 3921 (+236);
Рівненська обл - 13981 (+183);
Сумська обл - 6404 (+207);
Тернопільська обл - 15284 (+305);
Харківська обл - 23342 (+630);
Херсонська обл - 1714 (+78);
Хмельницька обл - 8062 (+330);
Чернівецька обл - 15939 (+182);
Черкаська обл - 5349 (+196);
Чернігівська обл - 5212 (+146);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 жовтня до Центру надійшло 6 161 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 318 998 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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