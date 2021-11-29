Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​5 804 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 2 082 особи, летальних випадків - 297, одужало - 10 477 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).
В Україні зафіксовано ​​5 804 нові випадки коронавірусу Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадки;

Волинська область – 303 випадки;

Дніпропетровська область – 473 випадки;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадки;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадків;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2021 09:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.