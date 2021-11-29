В Україні зафіксовано 5 804 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 431 випадок;
Вінницька область – 373 випадки;
Волинська область – 303 випадки;
Дніпропетровська область – 473 випадки;
Донецька область – 457 випадків;
Житомирська область – 310 випадків;
Закарпатська область – 150 випадків;
Запорізька область – 334 випадки;
Івано-Франківська область – 146 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 145 випадків;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 203 випадки;
Миколаївська область – 401 випадок;
Одеська область – 303 випадки;
Полтавська область – 232 випадки;
Рівненська область – 109 випадків;
Сумська область – 58 випадків;
Тернопільська область – 158 випадків;
Харківська область – 235 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 122 випадки;
Черкаська область – 236 випадків;
Чернівецька область – 108 випадків;
Чернігівська область – 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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