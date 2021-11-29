В Україні зафіксовано ​​5 804 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 2 082 особи, летальних випадків - 297, одужало - 10 477 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 431 випадок; Вінницька область – 373 випадки; Волинська область – 303 випадки; Дніпропетровська область – 473 випадки; Донецька область – 457 випадків; Житомирська область – 310 випадків; Закарпатська область – 150 випадків; Запорізька область – 334 випадки; Івано-Франківська область – 146 випадків; Київська область – 295 випадків; Кіровоградська область – 145 випадків; Луганська область – 25 випадків; Львівська область – 203 випадки; Миколаївська область – 401 випадок; Одеська область – 303 випадки; Полтавська область – 232 випадки; Рівненська область – 109 випадків; Сумська область – 58 випадків; Тернопільська область – 158 випадків; Харківська область – 235 випадків; Херсонська область – 64 випадки; Хмельницька область – 122 випадки; Черкаська область – 236 випадків; Чернівецька область – 108 випадків; Чернігівська область – 133 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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