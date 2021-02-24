В Україні зафіксовано 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 3 645 осіб, летальних випадків - 152

24 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 317 694 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 155 422 особи, летальних випадків - 25 461.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 547 випадків; Вінницька область - 601 випадок; Волинська область - 140 випадків; Дніпропетровська область - 227 випадків; Донецька область - 126 випадків; Житомирська область - 164 випадки; Закарпатська область - 389 випадків; Запорізька область - 156 випадків; Івано-Франківська область - 600 випадків; Київська область - 275 випадків; Кіровоградська область - 58 випадків; Луганська область - 51 випадок; Львівська область - 287 випадків; Миколаївська область - 204 випадки; Одеська область - 215 випадків; Полтавська область - 92 випадки; Рівненська область - 145 випадків; Сумська область - 136 випадків; Тернопільська область - 174 випадки; Харківська область - 361 випадок; Херсонська область - 28 випадків; Хмельницька область - 235 випадків; Черкаська область - 74 випадки; Чернівецька область - 524 випадки; Чернігівська область - 41 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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