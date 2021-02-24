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В Україні зафіксовано 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 3 645 осіб, летальних випадків - 152
24 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 317 694 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 155 422 особи, летальних випадків - 25 461.
В Україні зафіксовано 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 547 випадків;

Вінницька область - 601 випадок;

Волинська область - 140 випадків;

Дніпропетровська область - 227 випадків;

Донецька область - 126 випадків;

Житомирська область - 164 випадки;

Закарпатська область - 389 випадків;

Запорізька область - 156 випадків;

Івано-Франківська область - 600 випадків;

Київська область - 275 випадків;

Кіровоградська область - 58 випадків;

Луганська область - 51 випадок;

Львівська область - 287 випадків;

Миколаївська область - 204 випадки;

Одеська область - 215 випадків;

Полтавська область - 92 випадки;

Рівненська область - 145 випадків;

Сумська область - 136 випадків;

Тернопільська область - 174 випадки;

Харківська область - 361 випадок;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 235 випадків;

Черкаська область - 74 випадки;

Чернівецька область - 524 випадки;

Чернігівська область - 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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24 02 2021 10:46
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