В Україні зафіксовано 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 547 випадків;
Вінницька область - 601 випадок;
Волинська область - 140 випадків;
Дніпропетровська область - 227 випадків;
Донецька область - 126 випадків;
Житомирська область - 164 випадки;
Закарпатська область - 389 випадків;
Запорізька область - 156 випадків;
Івано-Франківська область - 600 випадків;
Київська область - 275 випадків;
Кіровоградська область - 58 випадків;
Луганська область - 51 випадок;
Львівська область - 287 випадків;
Миколаївська область - 204 випадки;
Одеська область - 215 випадків;
Полтавська область - 92 випадки;
Рівненська область - 145 випадків;
Сумська область - 136 випадків;
Тернопільська область - 174 випадки;
Харківська область - 361 випадок;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 235 випадків;
Черкаська область - 74 випадки;
Чернівецька область - 524 випадки;
Чернігівська область - 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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