В Україні зафіксовано ​​5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 8 777 осіб, летальних випадків - 116

17 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 160 682 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 865 960 осіб, летальних випадків - 20 802.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 793 випадки; Вінницька область - 176 випадків; Волинська область - 178 випадків; Дніпропетровська область - 309 випадків; Донецька область - 234 випадки; Житомирська область - 155 випадків; Закарпатська область - 141 випадок; Запорізька область - 332 випадки; Івано-Франківська область - 153 випадки; Київська область - 362 випадки; Кіровоградська область - 35 випадків; Луганська область - 101 випадок; Львівська область - 315 випадків; Миколаївська область - 328 випадків; Одеська область - 330 випадків; Полтавська область - 299 випадків; Рівненська область - 145 випадків; Сумська область - 224 випадки; Тернопільська область - 107 випадків; Харківська область - 315 випадків; Херсонська область - 90 випадків; Хмельницька область - 168 випадків; Черкаська область - 307 випадків; Чернівецька область - 195 випадків; Чернігівська область - 198 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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