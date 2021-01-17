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В Україні зафіксовано ​​5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 8 777 осіб, летальних випадків - 116
17 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 160 682 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 865 960 осіб, летальних випадків - 20 802.
В Україні зафіксовано ​​5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 793 випадки;

Вінницька область - 176 випадків;

Волинська область - 178 випадків;

Дніпропетровська область - 309 випадків;

Донецька область - 234 випадки;

Житомирська область - 155 випадків;

Закарпатська область - 141 випадок;

Запорізька область - 332 випадки;

Івано-Франківська область - 153 випадки;

Київська область - 362 випадки;

Кіровоградська область - 35 випадків;

Луганська область - 101 випадок;

Львівська область - 315 випадків;

Миколаївська область - 328 випадків;

Одеська область - 330 випадків;

Полтавська область - 299 випадків;

Рівненська область - 145 випадків;

Сумська область - 224 випадки;

Тернопільська область - 107 випадків;

Харківська область - 315 випадків;

Херсонська область - 90 випадків;

Хмельницька область - 168 випадків;

Черкаська область - 307 випадків;

Чернівецька область - 195 випадків;

Чернігівська область - 198 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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17 01 2021 12:26
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