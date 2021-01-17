В Україні зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 793 випадки;
Вінницька область - 176 випадків;
Волинська область - 178 випадків;
Дніпропетровська область - 309 випадків;
Донецька область - 234 випадки;
Житомирська область - 155 випадків;
Закарпатська область - 141 випадок;
Запорізька область - 332 випадки;
Івано-Франківська область - 153 випадки;
Київська область - 362 випадки;
Кіровоградська область - 35 випадків;
Луганська область - 101 випадок;
Львівська область - 315 випадків;
Миколаївська область - 328 випадків;
Одеська область - 330 випадків;
Полтавська область - 299 випадків;
Рівненська область - 145 випадків;
Сумська область - 224 випадки;
Тернопільська область - 107 випадків;
Харківська область - 315 випадків;
Херсонська область - 90 випадків;
Хмельницька область - 168 випадків;
Черкаська область - 307 випадків;
Чернівецька область - 195 випадків;
Чернігівська область - 198 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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