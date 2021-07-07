В Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 1 666 осіб, летальних випадків - 33

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 217 випадків; Вінницька область - 16 випадків; Волинська область - 7 випадків; Дніпропетровська область - 19 випадків; Донецька область - 27 випадків; Житомирська область - 13 випадків; Закарпатська область - 9 випадків; Запорізька область - 12 випадків; Івано-Франківська область - 3 випадки; Київська область - 49 випадків; Кіровоградська область - 10 випадків; Луганська область - 10 випадків; Львівська область - 32 випадки; Миколаївська область - 17 випадків; Одеська область - 36 випадків; Полтавська область - 22 випадки; Рівненська область - 7 випадків; Сумська область - 11 випадків; Тернопільська область - 5 випадків; Харківська область - 20 випадків; Херсонська область - 25 випадків; Хмельницька область - 10 випадків; Черкаська область - 21 випадок; Чернівецька область - 7 випадків; Чернігівська область - 5 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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