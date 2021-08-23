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В Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 425 осіб, летальних випадків - 17, одужало - 434 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
В Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 164 випадки;

Вінницька область - 35 випадків;

Волинська область - 5 випадків;

Дніпропетровська область - 44 випадки;

Донецька область - 9 випадків;

Житомирська область - 19 випадків;

Закарпатська область - 4 випадки;

Запорізька область - 39 випадків;

Івано-Франківська область - 13 випадків;

Київська область - 3 випадки;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 14 випадків;

Львівська область - 25 випадків;

Миколаївська область - 13 випадків;

Одеська область - 51 випадок;

Полтавська область - 10 випадків;

Рівненська область - 7 випадків;

Сумська область - 18 випадків;

Тернопільська область - 29 випадків;

Харківська область - 18 випадків;

Херсонська область - 29 випадків;

Черкаська область - 4 випадки;

Чернівецька область - 52 випадки;

Чернігівська область - 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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23 08 2021 10:28
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