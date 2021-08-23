В Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 425 осіб, летальних випадків - 17, одужало - 434 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 164 випадки; Вінницька область - 35 випадків; Волинська область - 5 випадків; Дніпропетровська область - 44 випадки; Донецька область - 9 випадків; Житомирська область - 19 випадків; Закарпатська область - 4 випадки; Запорізька область - 39 випадків; Івано-Франківська область - 13 випадків; Київська область - 3 випадки; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 14 випадків; Львівська область - 25 випадків; Миколаївська область - 13 випадків; Одеська область - 51 випадок; Полтавська область - 10 випадків; Рівненська область - 7 випадків; Сумська область - 18 випадків; Тернопільська область - 29 випадків; Харківська область - 18 випадків; Херсонська область - 29 випадків; Черкаська область - 4 випадки; Чернівецька область - 52 випадки; Чернігівська область - 4 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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