В Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 164 випадки;
Вінницька область - 35 випадків;
Волинська область - 5 випадків;
Дніпропетровська область - 44 випадки;
Донецька область - 9 випадків;
Житомирська область - 19 випадків;
Закарпатська область - 4 випадки;
Запорізька область - 39 випадків;
Івано-Франківська область - 13 випадків;
Київська область - 3 випадки;
Кіровоградська область - 1 випадок;
Луганська область - 14 випадків;
Львівська область - 25 випадків;
Миколаївська область - 13 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 10 випадків;
Рівненська область - 7 випадків;
Сумська область - 18 випадків;
Тернопільська область - 29 випадків;
Харківська область - 18 випадків;
Херсонська область - 29 випадків;
Черкаська область - 4 випадки;
Чернівецька область - 52 випадки;
Чернігівська область - 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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