В Україні зафіксовано 617 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 181 випадок;
Вінницька область - 24 випадки;
Волинська область - 11 випадків;
Дніпропетровська область - 41 випадок;
Донецька область - 21 випадок;
Житомирська область - 15 випадків;
Закарпатська область - 11 випадків;
Запорізька область - 23 випадки;
Івано-Франківська область - 7 випадків;
Київська область - 50 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 17 випадків;
Львівська область - 29 випадків;
Миколаївська область - 20 випадків;
Одеська область - 18 випадків;
Полтавська область - 20 випадків;
Рівненська область - 13 випадків;
Сумська область - 21 випадок;
Тернопільська область - 10 випадків;
Харківська область - 20 випадків;
Херсонська область - 18 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Черкаська область - 13 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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