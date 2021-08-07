В Україні зафіксовано 617 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 872 особи, летальних випадків - 23

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 181 випадок; Вінницька область - 24 випадки; Волинська область - 11 випадків; Дніпропетровська область - 41 випадок; Донецька область - 21 випадок; Житомирська область - 15 випадків; Закарпатська область - 11 випадків; Запорізька область - 23 випадки; Івано-Франківська область - 7 випадків; Київська область - 50 випадків; Кіровоградська область - 2 випадки; Луганська область - 17 випадків; Львівська область - 29 випадків; Миколаївська область - 20 випадків; Одеська область - 18 випадків; Полтавська область - 20 випадків; Рівненська область - 13 випадків; Сумська область - 21 випадок; Тернопільська область - 10 випадків; Харківська область - 20 випадків; Херсонська область - 18 випадків; Хмельницька область - 16 випадків; Черкаська область - 13 випадків; Чернівецька область - 5 випадків; Чернігівська область - 11 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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