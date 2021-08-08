В Україні зафіксовано 619 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 235 осіб, летальних випадків - 10

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 53 випадки; Вінницька область - 17 випадків; Волинська область - 8 випадків; Дніпропетровська область - 72 випадки; Донецька область - 23 випадки; Житомирська область - 18 випадків; Запорізька область - 24 випадки; Івано-Франківська область - 21 випадок; Київська область - 26 випадків; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 7 випадків; Львівська область - 11 випадків; Миколаївська область - 15 випадків; Одеська область - 50 випадків; Полтавська область - 12 випадків; Рівненська область - 4 випадки; Сумська область - 7 випадків; Тернопільська область - 38 випадків; Харківська область - 38 випадків; Херсонська область - 101 випадок; Хмельницька область - 27 випадків; Черкаська область - 6 випадків; Чернівецька область - 27 випадків; Чернігівська область - 13 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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