В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2148 випадків;
Волинська область - 3080 випадків;
Дніпропетровська область - 1146 випадків;
Донецька область - 765 випадків;
Житомирська область - 1542 випадки;
Закарпатська область - 4055 випадків;
Запорізька область - 622 випадки;
Івано-Франківська область - 3127 випадків;
Кіровоградська область - 674 випадки;
м. Київ - 6350 випадків;
Київська область - 3090 випадків;
Львівська область - 7254 випадки;
Луганська область - 95 випадків;
Миколаївська область - 487 випадків;
Одеська область - 2258 випадків;
Полтавська область - 334 випадки;
Рівненська область - 4740 випадків;
Сумська область - 341 випадок;
Тернопільська область - 2276 випадків;
Харківська область - 2723 випадки;
Херсонська область - 204 випадки;
Хмельницька область - 909 випадків;
Чернівецька область - 5184 випадки;
Черкаська область - 755 випадків;
Чернігівська область - 612 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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