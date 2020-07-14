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В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт
14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2148 випадків;

Волинська область - 3080 випадків;

Дніпропетровська область - 1146 випадків; 

Донецька область - 765 випадків;

Житомирська область - 1542 випадки;

Закарпатська область - 4055 випадків;

Запорізька область - 622 випадки;

Івано-Франківська область - 3127 випадків;

Кіровоградська область - 674 випадки;

м. Київ - 6350 випадків;

Київська область - 3090 випадків;

Львівська область - 7254 випадки; 

Луганська область - 95 випадків;

Миколаївська область - 487 випадків;

Одеська область - 2258 випадків;

Полтавська область - 334 випадки;

Рівненська область - 4740 випадків;

Сумська область - 341 випадок;

Тернопільська область - 2276 випадків;

Харківська область - 2723 випадки;

Херсонська область - 204 випадки;

Хмельницька область - 909 випадків;

Чернівецька область - 5184 випадки;

Черкаська область - 755 випадків;

Чернігівська область - 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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14 07 2020 09:49
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