В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт

14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2148 випадків; Волинська область - 3080 випадків; Дніпропетровська область - 1146 випадків; Донецька область - 765 випадків; Житомирська область - 1542 випадки; Закарпатська область - 4055 випадків; Запорізька область - 622 випадки; Івано-Франківська область - 3127 випадків; Кіровоградська область - 674 випадки; м. Київ - 6350 випадків; Київська область - 3090 випадків; Львівська область - 7254 випадки; Луганська область - 95 випадків; Миколаївська область - 487 випадків; Одеська область - 2258 випадків; Полтавська область - 334 випадки; Рівненська область - 4740 випадків; Сумська область - 341 випадок; Тернопільська область - 2276 випадків; Харківська область - 2723 випадки; Херсонська область - 204 випадки; Хмельницька область - 909 випадків; Чернівецька область - 5184 випадки; Черкаська область - 755 випадків; Чернігівська область - 612 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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