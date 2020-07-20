В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 560 пацієнтів

20 липня (станом на 9:00) в Україні 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2317 випадків; Волинська область - 3281 випадок; Дніпропетровська область - 1209 випадків; Донецька область - 794 випадки; Житомирська область - 1602 випадки; Закарпатська область - 4440 випадків; Запорізька область - 678 випадків; Івано-Франківська область - 3536 випадків; Кіровоградська область - 682 випадки; м. Київ - 6961 випадок; Київська область - 3308 випадків; Львівська область - 8115 випадків; Луганська область - 106 випадків; Миколаївська область - 522 випадки; Одеська область - 2573 випадки; Полтавська область - 353 випадки; Рівненська область - 5144 випадки; Сумська область - 371 випадок; Тернопільська область - 2456 випадків; Харківська область - 3033 випадки; Херсонська область - 213 випадків; Хмельницька область - 980 випадків; Чернівецька область - 5332 випадки; Черкаська область - 845 випадків; Чернігівська область - 642 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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