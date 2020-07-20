Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 560 пацієнтів
20 липня (станом на 9:00) в Україні 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2317 випадків;

Волинська область - 3281 випадок;

Дніпропетровська область - 1209 випадків; 

Донецька область - 794 випадки;

Житомирська область - 1602 випадки;

Закарпатська область - 4440 випадків;

Запорізька область - 678 випадків;

Івано-Франківська область - 3536 випадків;

Кіровоградська область - 682 випадки;

м. Київ - 6961 випадок;

Київська область - 3308 випадків;

Львівська область - 8115 випадків; 

Луганська область - 106 випадків;

Миколаївська область - 522 випадки;

Одеська область - 2573 випадки;

Полтавська область - 353 випадки;

Рівненська область - 5144 випадки;

Сумська область - 371 випадок;

Тернопільська область - 2456 випадків;

Харківська область - 3033 випадки;

Херсонська область - 213 випадків;

Хмельницька область - 980 випадків;

Чернівецька область - 5332 випадки;

Черкаська область - 845 випадків;

Чернігівська область - 642 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2020 09:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.