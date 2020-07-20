В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2317 випадків;
Волинська область - 3281 випадок;
Дніпропетровська область - 1209 випадків;
Донецька область - 794 випадки;
Житомирська область - 1602 випадки;
Закарпатська область - 4440 випадків;
Запорізька область - 678 випадків;
Івано-Франківська область - 3536 випадків;
Кіровоградська область - 682 випадки;
м. Київ - 6961 випадок;
Київська область - 3308 випадків;
Львівська область - 8115 випадків;
Луганська область - 106 випадків;
Миколаївська область - 522 випадки;
Одеська область - 2573 випадки;
Полтавська область - 353 випадки;
Рівненська область - 5144 випадки;
Сумська область - 371 випадок;
Тернопільська область - 2456 випадків;
Харківська область - 3033 випадки;
Херсонська область - 213 випадків;
Хмельницька область - 980 випадків;
Чернівецька область - 5332 випадки;
Черкаська область - 845 випадків;
Чернігівська область - 642 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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