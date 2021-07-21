В Україні зафіксовано 655 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 577 осіб, летальних випадків - 13

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 232 випадки; Вінницька область - 12 випадків; Волинська область - 6 випадків; Дніпропетровська область - 27 випадків; Донецька область - 39 випадків; Житомирська область - 10 випадків; Закарпатська область - 10 випадків; Запорізька область - 31 випадок; Івано-Франківська область - 8 випадків; Київська область - 13 випадків; Кіровоградська область - 4 випадки; Луганська область - 28 випадків; Львівська область - 24 випадки; Миколаївська область - 14 випадків; Одеська область - 59 випадків; Полтавська область - 10 випадків; Рівненська область - 4 випадки; Сумська область - 17 випадків; Тернопільська область - 9 випадків; Харківська область - 41 випадок; Херсонська область - 26 випадків; Хмельницька область - 14 випадків; Черкаська область - 12 випадків; Чернівецька область - 4 випадки; Чернігівська область - 1 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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