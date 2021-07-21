В Україні зафіксовано 655 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 232 випадки;
Вінницька область - 12 випадків;
Волинська область - 6 випадків;
Дніпропетровська область - 27 випадків;
Донецька область - 39 випадків;
Житомирська область - 10 випадків;
Закарпатська область - 10 випадків;
Запорізька область - 31 випадок;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 13 випадків;
Кіровоградська область - 4 випадки;
Луганська область - 28 випадків;
Львівська область - 24 випадки;
Миколаївська область - 14 випадків;
Одеська область - 59 випадків;
Полтавська область - 10 випадків;
Рівненська область - 4 випадки;
Сумська область - 17 випадків;
Тернопільська область - 9 випадків;
Харківська область - 41 випадок;
Херсонська область - 26 випадків;
Хмельницька область - 14 випадків;
Черкаська область - 12 випадків;
Чернівецька область - 4 випадки;
Чернігівська область - 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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