В Україні зафіксовано ​​692 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 410 осіб, летальних випадків - 27, одужало - 345 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 132 випадки; Вінницька область - 9 випадків; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 27 випадків; Донецька область - 26 випадків; Житомирська область - 13 випадків; Закарпатська область - 2 випадки; Запорізька область - 27 випадків; Івано-Франківська область - 13 випадків; Київська область - 18 випадків; Кіровоградська область - 8 випадків; Луганська область - 62 випадки; Львівська область - 33 випадки; Миколаївська область - 5 випадків; Одеська область - 84 випадки; Полтавська область - 10 випадків; Рівненська область - 23 випадки; Сумська область - 16 випадків; Тернопільська область - 11 випадків; Харківська область - 84 випадки; Херсонська область - 18 випадків; Хмельницька область - 12 випадків; Черкаська область - 7 випадків; Чернівецька область - 47 випадків; Чернігівська область - 3 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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