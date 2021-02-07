В Україні ​​зафіксовано 696 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 1 197 осіб, летальних випадків - 33

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 194 випадки; Вінницька область - 5 випадків; Волинська область - 17 випадків; Дніпропетровська область - 36 випадків; Донецька область - 39 випадків; Житомирська область - 13 випадків; Закарпатська область - 5 випадків; Запорізька область - 18 випадків; Івано-Франківська область - 8 випадків; Київська область - 50 випадків; Кіровоградська область - 5 випадків; Луганська область - 9 випадків; Львівська область - 49 випадків; Миколаївська область - 9 випадків; Одеська область - 53 випадки; Полтавська область - 16 випадків; Рівненська область - 7 випадків; Сумська область - 31 випадок; Тернопільська область - 8 випадків; Харківська область - 33 випадки; Херсонська область - 31 випадок; Хмельницька область - 26 випадків; Черкаська область - 19 випадків; Чернівецька область - 5 випадків; Чернігівська область - 10 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію