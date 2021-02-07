В Україні зафіксовано 696 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 194 випадки;
Вінницька область - 5 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 36 випадків;
Донецька область - 39 випадків;
Житомирська область - 13 випадків;
Закарпатська область - 5 випадків;
Запорізька область - 18 випадків;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 50 випадків;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 9 випадків;
Львівська область - 49 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 53 випадки;
Полтавська область - 16 випадків;
Рівненська область - 7 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 8 випадків;
Харківська область - 33 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 26 випадків;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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