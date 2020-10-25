В Україні зафіксовано 6 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 9 244 випадки;
Волинська область - 12 222 випадки;
Дніпропетровська область - 12 916 випадків;
Донецька область - 8 508 випадків;
Житомирська область - 12 188 випадків;
Закарпатська область - 12 972 випадки;
Запорізька область - 7 972 випадки;
Івано-Франківська область - 18 292 випадки;
Кіровоградська область - 2 028 випадків;
м. Київ - 34 054 випадки;
Київська область - 14 544 випадки;
Львівська область - 27 273 випадки;
Луганська область - 3 169 випадків;
Миколаївська область - 6 935 випадків;
Одеська область - 21 831 випадок;
Полтавська область - 7 876 випадків;
Рівненська область - 17 469 випадків;
Сумська область - 10 403 випадки;
Тернопільська область - 19 050 випадків;
Харківська область - 32 772 випадки;
Херсонська область - 3 141 випадок;
Хмельницька область - 13 300 випадків;
Чернівецька область - 19 405 випадків;
Черкаська область - 8 034 випадки;
Чернігівська область - 7 900 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 жовтня до Центру надійшло 5 877 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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