Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 6 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 1 753 пацієнти
25 жовтня (станом на 9:00) в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 391 летальний, 141 508 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 6 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 9 244 випадки;

Волинська область - 12 222 випадки;

Дніпропетровська область - 12 916 випадків;

Донецька область - 8 508 випадків;

Житомирська область - 12 188 випадків;

Закарпатська область - 12 972 випадки;

Запорізька область - 7 972 випадки;

Івано-Франківська область - 18 292 випадки;

Кіровоградська область - 2 028 випадків;

м. Київ - 34 054 випадки;

Київська область - 14 544 випадки;

Львівська область - 27 273 випадки;

Луганська область - 3 169 випадків;

Миколаївська область - 6 935 випадків;

Одеська область - 21 831 випадок;

Полтавська область - 7 876 випадків;

Рівненська область - 17 469 випадків;

Сумська область - 10 403 випадки;

Тернопільська область - 19 050 випадків;

Харківська область - 32 772 випадки;

Херсонська область - 3 141 випадок;

Хмельницька область - 13 300 випадків;

Чернівецька область - 19 405 випадків;

Черкаська область - 8 034 випадки;

Чернігівська область - 7 900 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 жовтня до Центру надійшло 5 877 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2020 10:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.