В Україні зафіксовано 6 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 1 753 пацієнти

25 жовтня (станом на 9:00) в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 391 летальний, 141 508 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 9 244 випадки; Волинська область - 12 222 випадки; Дніпропетровська область - 12 916 випадків; Донецька область - 8 508 випадків; Житомирська область - 12 188 випадків; Закарпатська область - 12 972 випадки; Запорізька область - 7 972 випадки; Івано-Франківська область - 18 292 випадки; Кіровоградська область - 2 028 випадків; м. Київ - 34 054 випадки; Київська область - 14 544 випадки; Львівська область - 27 273 випадки; Луганська область - 3 169 випадків; Миколаївська область - 6 935 випадків; Одеська область - 21 831 випадок; Полтавська область - 7 876 випадків; Рівненська область - 17 469 випадків; Сумська область - 10 403 випадки; Тернопільська область - 19 050 випадків; Харківська область - 32 772 випадки; Херсонська область - 3 141 випадок; Хмельницька область - 13 300 випадків; Чернівецька область - 19 405 випадків; Черкаська область - 8 034 випадки; Чернігівська область - 7 900 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 жовтня до Центру надійшло 5 877 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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