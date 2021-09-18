В Україні зафіксовано 6 234 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 1 719 осіб, летальних випадків - 79, одужало - 1 763 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 416 випадків; Вінницька область – 133 випадки; Волинська область – 209 випадків; Дніпропетровська область – 434 випадки; Донецька область – 272 випадки; Житомирська область – 215 випадків; Закарпатська область – 44 випадки; Запорізька область – 260 випадків; Івано-Франківська область – 206 випадків; Київська область – 207 випадків; Кіровоградська область – 40 випадків; Луганська область – 246 випадків; Львівська область – 585 випадків; Миколаївська область – 106 випадків; Одеська область – 399 випадків; Полтавська область – 176 випадків; Рівненська область – 179 випадків; Сумська область – 170 випадків; Тернопільська область – 219 випадків; Харківська область – 761 випадок; Херсонська область – 127 випадків; Хмельницька область – 160 випадків; Черкаська область – 211 випадків; Чернівецька область – 298 випадків; Чернігівська область – 161 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію