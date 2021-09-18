В Україні зафіксовано 6 234 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 416 випадків;
Вінницька область – 133 випадки;
Волинська область – 209 випадків;
Дніпропетровська область – 434 випадки;
Донецька область – 272 випадки;
Житомирська область – 215 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 206 випадків;
Київська область – 207 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 246 випадків;
Львівська область – 585 випадків;
Миколаївська область – 106 випадків;
Одеська область – 399 випадків;
Полтавська область – 176 випадків;
Рівненська область – 179 випадків;
Сумська область – 170 випадків;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 761 випадок;
Херсонська область – 127 випадків;
Хмельницька область – 160 випадків;
Черкаська область – 211 випадків;
Чернівецька область – 298 випадків;
Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом