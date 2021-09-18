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В Україні зафіксовано 6 234 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 1 719 осіб, летальних випадків - 79, одужало - 1 763 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
В Україні зафіксовано 6 234 нові випадки коронавірусу Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 209 випадків;

Дніпропетровська область – 434 випадки;

Донецька область – 272 випадки;

Житомирська область – 215 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 206 випадків;

Київська область – 207 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 246 випадків;

Львівська область – 585 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 399 випадків;

Полтавська область – 176 випадків;

Рівненська область – 179 випадків;

Сумська область – 170 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 761 випадок;

Херсонська область – 127 випадків;

Хмельницька область – 160 випадків;

Черкаська область – 211 випадків;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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18 09 2021 10:37
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