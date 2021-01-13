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В Україні зафіксовано 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 14 503 особи, летальних випадків - 195
13 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 130 839 осіб, із них одужало - 826 871 особа, летальних випадків - 20 214.
В Україні зафіксовано 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 906 випадків;

Вінницька область - 211 випадків;

Волинська область - 143 випадки;

Дніпропетровська область - 105 випадків;

Донецька область - 189 випадків;

Житомирська область - 101 випадок;

Закарпатська область - 100 випадків;

Запорізька область - 529 випадків;

Івано-Франківська область - 134 випадки;

Київська область - 280 випадків;

Кіровоградська область - 117 випадків;

Луганська область - 228 випадків;

Львівська область - 277 випадків;

Миколаївська область - 172 випадки;

Одеська область - 513 випадків;

Полтавська область - 356 випадків;

Рівненська область - 235 випадків;

Сумська область - 159 випадків;

Тернопільська область - 127 випадків;

Харківська область - 521 випадок;

Херсонська область - 141 випадок;

Хмельницька область - 348 випадків;

Черкаська область - 269 випадків;

Чернівецька область - 165 випадків;

Чернігівська область - 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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13 01 2021 09:41
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