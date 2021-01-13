В Україні зафіксовано 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 14 503 особи, летальних випадків - 195

13 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 130 839 осіб, із них одужало - 826 871 особа, летальних випадків - 20 214.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 906 випадків; Вінницька область - 211 випадків; Волинська область - 143 випадки; Дніпропетровська область - 105 випадків; Донецька область - 189 випадків; Житомирська область - 101 випадок; Закарпатська область - 100 випадків; Запорізька область - 529 випадків; Івано-Франківська область - 134 випадки; Київська область - 280 випадків; Кіровоградська область - 117 випадків; Луганська область - 228 випадків; Львівська область - 277 випадків; Миколаївська область - 172 випадки; Одеська область - 513 випадків; Полтавська область - 356 випадків; Рівненська область - 235 випадків; Сумська область - 159 випадків; Тернопільська область - 127 випадків; Харківська область - 521 випадок; Херсонська область - 141 випадок; Хмельницька область - 348 випадків; Черкаська область - 269 випадків; Чернівецька область - 165 випадків; Чернігівська область - 83 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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