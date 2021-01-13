В Україні зафіксовано 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 906 випадків;
Вінницька область - 211 випадків;
Волинська область - 143 випадки;
Дніпропетровська область - 105 випадків;
Донецька область - 189 випадків;
Житомирська область - 101 випадок;
Закарпатська область - 100 випадків;
Запорізька область - 529 випадків;
Івано-Франківська область - 134 випадки;
Київська область - 280 випадків;
Кіровоградська область - 117 випадків;
Луганська область - 228 випадків;
Львівська область - 277 випадків;
Миколаївська область - 172 випадки;
Одеська область - 513 випадків;
Полтавська область - 356 випадків;
Рівненська область - 235 випадків;
Сумська область - 159 випадків;
Тернопільська область - 127 випадків;
Харківська область - 521 випадок;
Херсонська область - 141 випадок;
Хмельницька область - 348 випадків;
Черкаська область - 269 випадків;
Чернівецька область - 165 випадків;
Чернігівська область - 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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