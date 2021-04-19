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В Україні зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 5 598 осіб, летальних випадків - 214
19 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 953 016 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 487 677 осіб, летальних випадків - 40 000.
В Україні зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 447 випадків;

Вінницька область - 122 випадки;

Волинська область - 214 випадків;

Дніпропетровська область - 761 випадок;

Донецька область - 377 випадків;

Житомирська область - 267 випадків;

Закарпатська - 48 випадків;

Запорізька область - 90 випадків;

Івано-Франківська область - 48 випадків;

Київська область - 428 випадків;

Кіровоградська область - 164 випадки;

Луганська область - 47 випадків;

Львівська область - 490 випадків;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 372 випадки;

Полтавська область - 164 випадки;

Рівненська область - 150 випадків;

Сумська область - 205 випадків;

Тернопільська область - 219 випадків;

Харківська область - 622 випадки;

Херсонська область - 103 випадки;

Хмельницька область - 100 випадків;

Черкаська область - 273 випадки;

Чернівецька область - 139 випадків;

Чернігівська область - 195 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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19 04 2021 15:01
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