В Україні зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 5 598 осіб, летальних випадків - 214

19 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 953 016 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 487 677 осіб, летальних випадків - 40 000.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 447 випадків; Вінницька область - 122 випадки; Волинська область - 214 випадків; Дніпропетровська область - 761 випадок; Донецька область - 377 випадків; Житомирська область - 267 випадків; Закарпатська - 48 випадків; Запорізька область - 90 випадків; Івано-Франківська область - 48 випадків; Київська область - 428 випадків; Кіровоградська область - 164 випадки; Луганська область - 47 випадків; Львівська область - 490 випадків; Миколаївська область - 461 випадок; Одеська область - 372 випадки; Полтавська область - 164 випадки; Рівненська область - 150 випадків; Сумська область - 205 випадків; Тернопільська область - 219 випадків; Харківська область - 622 випадки; Херсонська область - 103 випадки; Хмельницька область - 100 випадків; Черкаська область - 273 випадки; Чернівецька область - 139 випадків; Чернігівська область - 195 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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