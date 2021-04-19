В Україні зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 447 випадків;
Вінницька область - 122 випадки;
Волинська область - 214 випадків;
Дніпропетровська область - 761 випадок;
Донецька область - 377 випадків;
Житомирська область - 267 випадків;
Закарпатська - 48 випадків;
Запорізька область - 90 випадків;
Івано-Франківська область - 48 випадків;
Київська область - 428 випадків;
Кіровоградська область - 164 випадки;
Луганська область - 47 випадків;
Львівська область - 490 випадків;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 372 випадки;
Полтавська область - 164 випадки;
Рівненська область - 150 випадків;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 219 випадків;
Харківська область - 622 випадки;
Херсонська область - 103 випадки;
Хмельницька область - 100 випадків;
Черкаська область - 273 випадки;
Чернівецька область - 139 випадків;
Чернігівська область - 195 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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