В Україні зафіксовано ​​6 624 нові випадки За минулу добу госпіталізовано - 1 568 осіб, летальних випадків - 99, дужало - 1 914 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 426 випадків; Вінницька область – 155 випадків; Волинська область – 169 випадків; Дніпропетровська область – 426 випадків; Донецька область – 364 випадки; Житомирська область – 196 випадків; Закарпатська область – 46 випадків; Запорізька область – 238 випадків; Івано-Франківська область – 156 випадків; Київська область – 257 випадків; Кіровоградська область – 25 випадків; Луганська область – 273 випадки; Львівська область – 644 випадки; Миколаївська область – 150 випадків; Одеська область – 530 випадків; Полтавська область – 133 випадки; Рівненська область – 207 випадків; Сумська область – 147 випадків; Тернопільська область – 247 випадків; Харківська область – 649 випадків; Херсонська область – 200 випадків; Хмельницька область – 307 випадків; Черкаська область – 209 випадків; Чернівецька область – 345 випадків; Чернігівська область – 125 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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