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В Україні зафіксовано ​​6 624 нові випадки

За минулу добу госпіталізовано - 1 568 осіб, летальних випадків - 99, дужало - 1 914 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
В Україні зафіксовано ​​6 624 нові випадки Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 426 випадків;

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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17 09 2021 12:13
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