В Україні зафіксовано 6 624 нові випадки
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 426 випадків;
Вінницька область – 155 випадків;
Волинська область – 169 випадків;
Дніпропетровська область – 426 випадків;
Донецька область – 364 випадки;
Житомирська область – 196 випадків;
Закарпатська область – 46 випадків;
Запорізька область – 238 випадків;
Івано-Франківська область – 156 випадків;
Київська область – 257 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 273 випадки;
Львівська область – 644 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 530 випадків;
Полтавська область – 133 випадки;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 247 випадків;
Харківська область – 649 випадків;
Херсонська область – 200 випадків;
Хмельницька область – 307 випадків;
Черкаська область – 209 випадків;
Чернівецька область – 345 випадків;
Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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