Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

27 жовтня (станом на 9:00) в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 677 нових випадків. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 799 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 9506 (+105)

Волинська обл — 12635 (+232)

Дніпропетровська обл — 13418 (+274)

Донецька обл — 8819 (+118)

Житомирська обл — 12878 (+345)

Закарпатська обл — 13345 (+201)

Запорізька обл — 8463 (+331)

Івано-Франківська обл — 18915 (+325)

Кіровоградська обл — 2157 (+43)

м. Київ — 34887 (+525)

Київська обл — 15156 (+311)

Львівська обл — 28086 (+478)

Луганська обл — 3321 (+88)

Миколаївська обл — 7194 (+125)

Одеська обл — 22640 (+461)

Полтавська обл — 8350 (+294)

Рівненська обл — 18003 (+273)

Сумська обл — 10810 (+205)

Тернопільська обл — 19522 (+261)

Харківська обл — 33806 (+556)

Херсонська обл — 3344 (+108)

Хмельницька обл — 13845 (+363)

Чернівецька обл — 20117 (+389)

Черкаська обл — 8301 (+154)

Чернігівська обл — 8083 (+112)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронівірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2020 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.