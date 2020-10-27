В Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

27 жовтня (станом на 9:00) в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 677 нових випадків. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 799 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 9506 (+105) Волинська обл — 12635 (+232) Дніпропетровська обл — 13418 (+274) Донецька обл — 8819 (+118) Житомирська обл — 12878 (+345) Закарпатська обл — 13345 (+201) Запорізька обл — 8463 (+331) Івано-Франківська обл — 18915 (+325) Кіровоградська обл — 2157 (+43) м. Київ — 34887 (+525) Київська обл — 15156 (+311) Львівська обл — 28086 (+478) Луганська обл — 3321 (+88) Миколаївська обл — 7194 (+125) Одеська обл — 22640 (+461) Полтавська обл — 8350 (+294) Рівненська обл — 18003 (+273) Сумська обл — 10810 (+205) Тернопільська обл — 19522 (+261) Харківська обл — 33806 (+556) Херсонська обл — 3344 (+108) Хмельницька обл — 13845 (+363) Чернівецька обл — 20117 (+389) Черкаська обл — 8301 (+154) Чернігівська обл — 8083 (+112) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19. Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронівірус_інфо"

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