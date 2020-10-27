В Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 9506 (+105)
Волинська обл — 12635 (+232)
Дніпропетровська обл — 13418 (+274)
Донецька обл — 8819 (+118)
Житомирська обл — 12878 (+345)
Закарпатська обл — 13345 (+201)
Запорізька обл — 8463 (+331)
Івано-Франківська обл — 18915 (+325)
Кіровоградська обл — 2157 (+43)
м. Київ — 34887 (+525)
Київська обл — 15156 (+311)
Львівська обл — 28086 (+478)
Луганська обл — 3321 (+88)
Миколаївська обл — 7194 (+125)
Одеська обл — 22640 (+461)
Полтавська обл — 8350 (+294)
Рівненська обл — 18003 (+273)
Сумська обл — 10810 (+205)
Тернопільська обл — 19522 (+261)
Харківська обл — 33806 (+556)
Херсонська обл — 3344 (+108)
Хмельницька обл — 13845 (+363)
Чернівецька обл — 20117 (+389)
Черкаська обл — 8301 (+154)
Чернігівська обл — 8083 (+112)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронівірус_інфо"
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