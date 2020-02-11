В Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Також за останню добу:
- госпіталізовано - 801 особу;
- летальних випадків - 69;
- одужало - 2 327 осіб;
- здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 402 194 особи;
- одужало - 163 768 осіб;
- летальних випадків - 7 375;
- проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.
Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:
м.Kиїв - 38745 випадків
Вінницька область - 10789 випадків
Волинська область - 13983 випадки
Дніпропетровська область - 15411 випадків
Донецька область - 11235 випадків
Житомирська область - 15363 випадки
Закарпатська область - 14911 випадків
Запорізька область - 10370 випадків
Івано-Франківська область - 21169 випадків
Київська область - 17175 випадків
Кіровоградська область - 2656 випадків
Луганська область - 3760 випадків
Львівська область - 30700 випадків
Миколаївська область - 8495 випадків
Одеська область - 25325 випадків
Полтавська область - 9852 випадки
Рівненська область - 19573 випадки
Сумська область - 12071 випадок
Тернопільська область - 20963 випадки
Харківська область - 37997 випадків
Херсонська область - 4270 випадків
Хмельницька область - 16422 випадки
Черкаська область - 9422 випадки
Чернівецька область - 22485 випадків
Чернігівська область - 9052 випадки
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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