Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 3 344 211 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 327 пацієнтів
2 листопада (станом на 9:00) в Україні 402 194 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 375 летальних, 163 768 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Також за останню добу:

  • госпіталізовано - 801 особу;
  • летальних випадків - 69;
  • одужало - 2 327 осіб;
  • здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 402 194 особи;
  • одужало - 163 768 осіб;
  • летальних випадків - 7 375;
  • проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у  Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:

м.Kиїв - 38745 випадків

Вінницька область - 10789 випадків

Волинська область - 13983 випадки

Дніпропетровська область - 15411 випадків

Донецька область - 11235 випадків

Житомирська область - 15363 випадки

Закарпатська область - 14911 випадків

Запорізька область - 10370 випадків

Івано-Франківська область - 21169 випадків

Київська область - 17175 випадків

Кіровоградська область - 2656 випадків

Луганська область - 3760 випадків

Львівська область - 30700 випадків

Миколаївська область - 8495 випадків

Одеська область - 25325 випадків

Полтавська область - 9852 випадки

Рівненська область - 19573 випадки

Сумська область - 12071 випадок

Тернопільська область - 20963 випадки

Харківська область - 37997 випадків

Херсонська область - 4270 випадків

Хмельницька область - 16422 випадки

Черкаська область - 9422 випадки

Чернівецька область - 22485 випадків

Чернігівська область - 9052 випадки

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2020 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.