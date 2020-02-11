В Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 3 344 211 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 327 пацієнтів

2 листопада (станом на 9:00) в Україні 402 194 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 375 летальних, 163 768 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Також за останню добу: госпіталізовано - 801 особу;

летальних випадків - 69;

одужало - 2 327 осіб;

здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925). За весь час пандемії в Україні: захворіло - 402 194 особи;

одужало - 163 768 осіб;

летальних випадків - 7 375;

проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211. Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях. Загальна кількість випадків захворювання в регіонах: м.Kиїв - 38745 випадків Вінницька область - 10789 випадків Волинська область - 13983 випадки Дніпропетровська область - 15411 випадків Донецька область - 11235 випадків Житомирська область - 15363 випадки Закарпатська область - 14911 випадків Запорізька область - 10370 випадків Івано-Франківська область - 21169 випадків Київська область - 17175 випадків Кіровоградська область - 2656 випадків Луганська область - 3760 випадків Львівська область - 30700 випадків Миколаївська область - 8495 випадків Одеська область - 25325 випадків Полтавська область - 9852 випадки Рівненська область - 19573 випадки Сумська область - 12071 випадок Тернопільська область - 20963 випадки Харківська область - 37997 випадків Херсонська область - 4270 випадків Хмельницька область - 16422 випадки Черкаська область - 9422 випадки Чернівецька область - 22485 випадків Чернігівська область - 9052 випадки Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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