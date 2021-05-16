В Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 17 202 особи, летальних випадків - 322

16 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 150 244 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 849 803 осіб, летальних випадків - 47 942.

Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 544 випадки; Вінницька область - 141 випадок; Волинська область - 206 випадків; Дніпропетровська область - 518 випадків; Донецька область - 480 випадків; Житомирська область - 140 випадків; Закарпатська область - 97 випадків; Запорізька область - 342 випадки; Івано-Франківська область - 115 випадків; Київська область - 318 випадків; Кіровоградська область - 95 випадків; Луганська область - 159 випадків; Львівська область - 432 випадки; Миколаївська область - 212 випадків; Одеська область - 351 випадок; Полтавська область - 298 випадків; Рівненська область - 353 випадки; Сумська область - 190 випадків; Тернопільська область - 153 випадки; Харківська область - 630 випадків; Херсонська область - 186 випадків; Хмельницька область - 192 випадки; Черкаська область - 345 випадків; Чернівецька область - 88 випадків; Чернігівська область - 211 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію