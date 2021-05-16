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В Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 17 202 особи, летальних випадків - 322
16 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 150 244 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 849 803 осіб, летальних випадків - 47 942.
В Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 544 випадки;

Вінницька область - 141  випадок;

Волинська область - 206 випадків;

Дніпропетровська область - 518 випадків;

Донецька область - 480 випадків;

Житомирська область - 140 випадків;

Закарпатська область - 97 випадків;

Запорізька область - 342 випадки;

Івано-Франківська область - 115 випадків;

Київська область - 318 випадків;

Кіровоградська область - 95 випадків;

Луганська область - 159 випадків;

Львівська область - 432 випадки;

Миколаївська область - 212 випадків;

Одеська область - 351 випадок;

Полтавська область - 298 випадків;

Рівненська область - 353 випадки;

Сумська область - 190 випадків;

Тернопільська область - 153 випадки;

Харківська область - 630 випадків;

Херсонська область - 186 випадків;

Хмельницька область - 192 випадки;

Черкаська область - 345 випадків;

Чернівецька область - 88 випадків;

Чернігівська область - 211 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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16 05 2021 10:27
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