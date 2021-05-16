В Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 544 випадки;
Вінницька область - 141 випадок;
Волинська область - 206 випадків;
Дніпропетровська область - 518 випадків;
Донецька область - 480 випадків;
Житомирська область - 140 випадків;
Закарпатська область - 97 випадків;
Запорізька область - 342 випадки;
Івано-Франківська область - 115 випадків;
Київська область - 318 випадків;
Кіровоградська область - 95 випадків;
Луганська область - 159 випадків;
Львівська область - 432 випадки;
Миколаївська область - 212 випадків;
Одеська область - 351 випадок;
Полтавська область - 298 випадків;
Рівненська область - 353 випадки;
Сумська область - 190 випадків;
Тернопільська область - 153 випадки;
Харківська область - 630 випадків;
Херсонська область - 186 випадків;
Хмельницька область - 192 випадки;
Черкаська область - 345 випадків;
Чернівецька область - 88 випадків;
Чернігівська область - 211 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом