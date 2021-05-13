В Україні зафіксовано 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 726 випадків;
Вінницька область - 128 випадків;
Волинська область - 226 випадків;
Дніпропетровська область - 553 випадки;
Донецька область - 587 випадків;
Житомирська область - 118 випадків;
Закарпатська область - 104 випадки;
Запорізька область - 432 випадки;
Івано-Франківська область - 170 випадків;
Київська область - 260 випадків;
Кіровоградська область - 117 випадків;
Луганська область - 126 випадків;
Львівська область - 259 випадків;
Миколаївська область - 244 випадки;
Одеська область - 196 випадків;
Полтавська область - 307 випадків;
Рівненська область - 459 випадків;
Сумська область - 159 випадків;
Тернопільська область - 129 випадків;
Харківська область - 635 випадків;
Херсонська область - 158 випадків;
Хмельницька область - 232 випадки;
Черкаська область - 327 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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