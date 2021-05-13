В Україні зафіксовано ​​6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 19 507 осіб, летальних випадків - 346

13 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 135 886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 816 643 особи, летальних випадків - 47 333.

Фото: Google

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 726 випадків; Вінницька область - 128 випадків; Волинська область - 226 випадків; Дніпропетровська область - 553 випадки; Донецька область - 587 випадків; Житомирська область - 118 випадків; Закарпатська область - 104 випадки; Запорізька область - 432 випадки; Івано-Франківська область - 170 випадків; Київська область - 260 випадків; Кіровоградська область - 117 випадків; Луганська область - 126 випадків; Львівська область - 259 випадків; Миколаївська область - 244 випадки; Одеська область - 196 випадків; Полтавська область - 307 випадків; Рівненська область - 459 випадків; Сумська область - 159 випадків; Тернопільська область - 129 випадків; Харківська область - 635 випадків; Херсонська область - 158 випадків; Хмельницька область - 232 випадки; Черкаська область - 327 випадків; Чернівецька область - 74 випадки; Чернігівська область - 87 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію