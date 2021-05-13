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В Україні зафіксовано ​​6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 19 507 осіб, летальних випадків - 346
13 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 135 886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 816 643 особи, летальних випадків - 47 333.
В Україні зафіксовано ​​6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Google

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 726 випадків;

Вінницька область - 128 випадків;

Волинська область - 226 випадків;

Дніпропетровська область - 553 випадки;

Донецька область - 587 випадків;

Житомирська область - 118 випадків;

Закарпатська область - 104 випадки;

Запорізька область - 432 випадки;

Івано-Франківська область - 170 випадків;

Київська область - 260 випадків;

Кіровоградська область - 117 випадків;

Луганська область - 126 випадків;

Львівська область - 259 випадків;

Миколаївська область - 244 випадки;

Одеська область - 196 випадків;

Полтавська область - 307 випадків;

Рівненська область - 459 випадків;

Сумська область - 159 випадків;

Тернопільська область - 129 випадків;

Харківська область - 635 випадків;

Херсонська область - 158 випадків;

Хмельницька область - 232 випадки;

Черкаська область - 327 випадків;

Чернівецька область - 74 випадки;

Чернігівська область - 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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13 05 2021 17:49
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