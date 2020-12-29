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В Україні зафіксовано ​​6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 16 106 осіб, летальних випадків - 232
29 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 037 362 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 681 835 осіб, летальних випадків - 18 081.
В Україні зафіксовано ​​6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 109 008 випадків;

Вінницька область - 22 078 випадків;

Волинська область - 32 626 випадків;

Дніпропетровська область - 57 632 випадки;

Донецька область - 35 562 випадки;

Житомирська область - 38 554 випадки;

Закарпатська область - 27 974 випадки;

Запорізька область - 52 689 випадків;

Івано-Франківська область - 42 949 випадків;

Київська область - 57 912 випадків;

Кіровоградська область - 8 248 випадків;

Луганська область - 10 054 випадки;

Львівська область - 60 560 випадків;

Миколаївська область - 30 300 випадків;

Одеська область - 69 863 випадки;

Полтавська область - 35 487 випадків;

Рівненська область - 40 459 випадків;

Сумська область - 40 170 випадків;

Тернопільська область - 33 622 випадки;

Харківська область - 68 395 випадків;

Херсонська область - 17 327 випадків;

Хмельницька область - 38 471 випадок;

Черкаська область - 38 302 випадки;

Чернівецька область - 39 662 випадки;

Чернігівська область - 29 458 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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29 12 2020 10:08
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