В Україні зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 109 008 випадків;
Вінницька область - 22 078 випадків;
Волинська область - 32 626 випадків;
Дніпропетровська область - 57 632 випадки;
Донецька область - 35 562 випадки;
Житомирська область - 38 554 випадки;
Закарпатська область - 27 974 випадки;
Запорізька область - 52 689 випадків;
Івано-Франківська область - 42 949 випадків;
Київська область - 57 912 випадків;
Кіровоградська область - 8 248 випадків;
Луганська область - 10 054 випадки;
Львівська область - 60 560 випадків;
Миколаївська область - 30 300 випадків;
Одеська область - 69 863 випадки;
Полтавська область - 35 487 випадків;
Рівненська область - 40 459 випадків;
Сумська область - 40 170 випадків;
Тернопільська область - 33 622 випадки;
Харківська область - 68 395 випадків;
Херсонська область - 17 327 випадків;
Хмельницька область - 38 471 випадок;
Черкаська область - 38 302 випадки;
Чернівецька область - 39 662 випадки;
Чернігівська область - 29 458 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом