В Україні зафіксовано ​​6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 16 106 осіб, летальних випадків - 232

29 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 037 362 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 681 835 осіб, летальних випадків - 18 081.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 109 008 випадків; Вінницька область - 22 078 випадків; Волинська область - 32 626 випадків; Дніпропетровська область - 57 632 випадки; Донецька область - 35 562 випадки; Житомирська область - 38 554 випадки; Закарпатська область - 27 974 випадки; Запорізька область - 52 689 випадків; Івано-Франківська область - 42 949 випадків; Київська область - 57 912 випадків; Кіровоградська область - 8 248 випадків; Луганська область - 10 054 випадки; Львівська область - 60 560 випадків; Миколаївська область - 30 300 випадків; Одеська область - 69 863 випадки; Полтавська область - 35 487 випадків; Рівненська область - 40 459 випадків; Сумська область - 40 170 випадків; Тернопільська область - 33 622 випадки; Харківська область - 68 395 випадків; Херсонська область - 17 327 випадків; Хмельницька область - 38 471 випадок; Черкаська область - 38 302 випадки; Чернівецька область - 39 662 випадки; Чернігівська область - 29 458 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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