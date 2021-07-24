В Україні зафіксовано 745 нових випадків корнавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 194 випадки;
Вінницька область - 14 випадків;
Волинська область - 1 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 30 випадків;
Житомирська область - 3 випадки;
Закарпатська область - 6 випадків;
Запорізька область - 24 випадки;
Івано-Франківська область - 6 випадків;
Київська область - 30 випадків;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 30 випадків;
Львівська область - 42 випадки;
Миколаївська область - 30 випадків;
Одеська область - 38 випадків;
Полтавська область - 29 випадків;
Рівненська область - 10 випадків;
Сумська область - 42 випадки;
Тернопільська область - 9 випадків;
Харківська область - 32 випадки;
Херсонська область - 54 випадки;
Хмельницька область - 10 випадків;
Черкаська область - 22 випадки;
Чернівецька область - 7 випадків;
Чернігівська область - 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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