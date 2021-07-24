В Україні зафіксовано 745 нових випадків корнавірусу За минулу добу одужало - 394 особи, летальних випадків - 24

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 194 випадки; Вінницька область - 14 випадків; Волинська область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 58 випадків; Донецька область - 30 випадків; Житомирська область - 3 випадки; Закарпатська область - 6 випадків; Запорізька область - 24 випадки; Івано-Франківська область - 6 випадків; Київська область - 30 випадків; Кіровоградська область - 5 випадків; Луганська область - 30 випадків; Львівська область - 42 випадки; Миколаївська область - 30 випадків; Одеська область - 38 випадків; Полтавська область - 29 випадків; Рівненська область - 10 випадків; Сумська область - 42 випадки; Тернопільська область - 9 випадків; Харківська область - 32 випадки; Херсонська область - 54 випадки; Хмельницька область - 10 випадків; Черкаська область - 22 випадки; Чернівецька область - 7 випадків; Чернігівська область - 19 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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