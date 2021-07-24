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В Україні зафіксовано 745 нових випадків корнавірусу

За минулу добу одужало - 394 особи, летальних випадків - 24
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
В Україні зафіксовано 745 нових випадків корнавірусу Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 194 випадки;

Вінницька область - 14 випадків;

Волинська область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 58 випадків;

Донецька область - 30 випадків;

Житомирська область - 3 випадки;

Закарпатська область - 6 випадків;

Запорізька область - 24 випадки;

Івано-Франківська область - 6 випадків;

Київська область - 30 випадків;

Кіровоградська область - 5 випадків;

Луганська область - 30 випадків;

Львівська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 30 випадків;

Одеська область - 38 випадків;

Полтавська область - 29 випадків;

Рівненська область - 10 випадків;

Сумська область - 42 випадки;

Тернопільська область - 9 випадків;

Харківська область - 32 випадки;

Херсонська область - 54 випадки;

Хмельницька область - 10 випадків;

Черкаська область - 22 випадки;

Чернівецька область - 7 випадків;

Чернігівська область - 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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24 07 2021 10:23
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