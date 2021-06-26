В Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 205 випадків;
Вінницька область - 15 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Донецька область - 23 випадки;
Житомирська область - 19 випадків;
Закарпатська область - 2 випадки;
Запорізька область - 32 випадки;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 54 випадки;
Кіровоградська область - 7 випадків;
Луганська область - 6 випадків;
Львівська область - 33 випадки;
Миколаївська область - 26 випадків;
Одеська область - 32 випадки;
Полтавська область - 31 випадок;
Рівненська область - 26 випадків;
Сумська область - 40 випадків;
Тернопільська область - 12 випадків;
Харківська область - 44 випадки;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 22 випадки;
Черкаська область - 29 випадків;
Чернівецька область - 16 випадків;
Чернігівська область - 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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