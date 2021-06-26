В Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусу За добу одужало - 1 835 осіб, летальних випадків - 35

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 205 випадків; Вінницька область - 15 випадків; Волинська область - 17 випадків; Дніпропетровська область - 24 випадки; Донецька область - 23 випадки; Житомирська область - 19 випадків; Закарпатська область - 2 випадки; Запорізька область - 32 випадки; Івано-Франківська область - 8 випадків; Київська область - 54 випадки; Кіровоградська область - 7 випадків; Луганська область - 6 випадків; Львівська область - 33 випадки; Миколаївська область - 26 випадків; Одеська область - 32 випадки; Полтавська область - 31 випадок; Рівненська область - 26 випадків; Сумська область - 40 випадків; Тернопільська область - 12 випадків; Харківська область - 44 випадки; Херсонська область - 25 випадків; Хмельницька область - 22 випадки; Черкаська область - 29 випадків; Чернівецька область - 16 випадків; Чернігівська область - 8 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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