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В Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусу

За добу одужало - 1 835 осіб, летальних випадків - 35
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
В Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 205 випадків;

Вінницька область - 15 випадків;

Волинська область - 17 випадків;

Дніпропетровська область - 24 випадки;

Донецька область - 23 випадки;

Житомирська область - 19 випадків;

Закарпатська область - 2 випадки;

Запорізька область - 32 випадки;

Івано-Франківська область - 8 випадків;

Київська область - 54 випадки;

Кіровоградська область - 7 випадків;

Луганська область - 6 випадків;

Львівська область - 33 випадки;

Миколаївська область - 26 випадків;

Одеська область - 32 випадки;

Полтавська область - 31 випадок;

Рівненська область - 26 випадків;

Сумська область - 40 випадків;

Тернопільська область - 12 випадків;

Харківська область - 44 випадки;

Херсонська область - 25 випадків;

Хмельницька область - 22 випадки;

Черкаська область - 29 випадків;

Чернівецька область - 16 випадків;

Чернігівська область - 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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26 06 2021 10:19
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