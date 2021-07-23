В Україні зафіксовано 763 нові випадки коронавірусу За минулу добу одужало - 639 осіб, летальних випадків - 21

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 226 випадків; Вінницька область - 8 випадків; Волинська область - 5 випадків; Дніпропетровська область - 39 випадків; Донецька область - 79 випадків; Житомирська область - 13 випадків; Закарпатська область - 5 випадків; Запорізька область - 26 випадків; Івано-Франківська область - 10 випадків; Київська область - 21 випадок; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 27 випадків; Львівська область - 18 випадків; Миколаївська область - 18 випадків; Одеська область - 35 випадків; Полтавська область - 21 випадок; Рівненська область - 10 випадків; Сумська область - 26 випадків; Тернопільська область - 8 випадків; Харківська область - 67 випадків; Херсонська область - 37 випадків; Хмельницька область - 19 випадків; Черкаська область - 19 випадків; Чернівецька область - 22 випадки; Чернігівська область - 3 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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