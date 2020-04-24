В Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 370 випадків; Волинська область — 203 випадки; Дніпропетровська область — 195 випадків; Донецька область — 24 випадки; Житомирська область — 309 випадків; Закарпатська область — 260 випадків; Запорізька область — 163 випадки; Івано-Франківська область — 684 випадки; Кіровоградська область — 283 випадки; м. Київ — 1122 випадки; Київська область — 505 випадків; Львівська область — 298 випадків; Луганська область — 27 випадків; Миколаївська область — 103 випадки; Одеська область — 169 випадків; Полтавська область — 161 випадок; Рівненська область — 437 випадків; Сумська область — 90 випадків; Тернопільська область — 532 випадки; Харківська область — 118 випадків; Херсонська область — 77 випадків; Хмельницька область — 65 випадків; Чернівецька область — 1199 випадків; Черкаська область — 234 випадки; Чернігівська область — 19 випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ

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