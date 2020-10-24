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В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 2 177 пацієнтів
24 жовтня (станом на 9:00) в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних, 139 755 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 9 081 випадок;

Волинська область - 12 009 випадків;

Дніпропетровська область - 12 685 випадків;

Донецька область - 8 410 випадків;

Житомирська область - 11 748 випадків;

Закарпатська область - 12 801 випадок;

Запорізька область - 7 792  випадки;

Івано-Франківська область - 17 984 випадки;

Кіровоградська область - 1 955 випадків;

м. Київ - 33 695 випадків;

Київська область - 14 247 випадків;

Львівська область - 26 868 випадків;

Луганська область - 3 083 випадки;

Миколаївська область - 6 790 випадків;

Одеська область - 21 491 випадок;

Полтавська область - 7 694 випадки;

Рівненська область - 17 257 випадків;

Сумська область - 10 112 випадків;

Тернопільська область - 18 849 випадків;

Харківська область - 32 112 випадків;

Херсонська область - 3 061 випадок;

Хмельницька область - 12 863 випадки;

Чернівецька область - 19 116 випадків;

Черкаська область - 7 921 випадок;

Чернігівська область - 7 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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24 10 2020 11:28
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