В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 9 081 випадок;
Волинська область - 12 009 випадків;
Дніпропетровська область - 12 685 випадків;
Донецька область - 8 410 випадків;
Житомирська область - 11 748 випадків;
Закарпатська область - 12 801 випадок;
Запорізька область - 7 792 випадки;
Івано-Франківська область - 17 984 випадки;
Кіровоградська область - 1 955 випадків;
м. Київ - 33 695 випадків;
Київська область - 14 247 випадків;
Львівська область - 26 868 випадків;
Луганська область - 3 083 випадки;
Миколаївська область - 6 790 випадків;
Одеська область - 21 491 випадок;
Полтавська область - 7 694 випадки;
Рівненська область - 17 257 випадків;
Сумська область - 10 112 випадків;
Тернопільська область - 18 849 випадків;
Харківська область - 32 112 випадків;
Херсонська область - 3 061 випадок;
Хмельницька область - 12 863 випадки;
Чернівецька область - 19 116 випадків;
Черкаська область - 7 921 випадок;
Чернігівська область - 7 786 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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