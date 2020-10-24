В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 2 177 пацієнтів

24 жовтня (станом на 9:00) в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних, 139 755 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 9 081 випадок; Волинська область - 12 009 випадків; Дніпропетровська область - 12 685 випадків; Донецька область - 8 410 випадків; Житомирська область - 11 748 випадків; Закарпатська область - 12 801 випадок; Запорізька область - 7 792 випадки; Івано-Франківська область - 17 984 випадки; Кіровоградська область - 1 955 випадків; м. Київ - 33 695 випадків; Київська область - 14 247 випадків; Львівська область - 26 868 випадків; Луганська область - 3 083 випадки; Миколаївська область - 6 790 випадків; Одеська область - 21 491 випадок; Полтавська область - 7 694 випадки; Рівненська область - 17 257 випадків; Сумська область - 10 112 випадків; Тернопільська область - 18 849 випадків; Харківська область - 32 112 випадків; Херсонська область - 3 061 випадок; Хмельницька область - 12 863 випадки; Чернівецька область - 19 116 випадків; Черкаська область - 7 921 випадок; Чернігівська область - 7 786 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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