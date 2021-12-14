В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 570 448 осіб, одужало - 3 233 009 осіб, летальних випадків - 91 602

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 066), Полтавській (751) та Черкаській (602) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1066; Вінницька область – 100; Волинська область – 365; Дніпропетровська область – 299; Донецька область – 541; Житомирська область – 37; Закарпатська область – 273; Запорізька область – 405; Івано-Франківська область – 164; Київська область – 374; Кіровоградська область – 153; Луганська область – 144; Львівська область – 169; Миколаївська область – 309; Одеська область – 404; Полтавська область – 751; Рівненська область – 246; Сумська область – 144; Тернопільська область – 85; Харківська область – 177; Херсонська область – 21; Хмельницька область – 234; Черкаська область – 602; Чернівецька область – 90; Чернігівська область – 130. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус"

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