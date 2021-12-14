В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1066;
Вінницька область – 100;
Волинська область – 365;
Дніпропетровська область – 299;
Донецька область – 541;
Житомирська область – 37;
Закарпатська область – 273;
Запорізька область – 405;
Івано-Франківська область – 164;
Київська область – 374;
Кіровоградська область – 153;
Луганська область – 144;
Львівська область – 169;
Миколаївська область – 309;
Одеська область – 404;
Полтавська область – 751;
Рівненська область – 246;
Сумська область – 144;
Тернопільська область – 85;
Харківська область – 177;
Херсонська область – 21;
Хмельницька область – 234;
Черкаська область – 602;
Чернівецька область – 90;
Чернігівська область – 130.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус"
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