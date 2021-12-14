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В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 570 448 осіб, одужало - 3 233 009 осіб, летальних випадків - 91 602
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 066), Полтавській (751) та Черкаській (602) областях.
В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1066;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 365;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 541;

Житомирська область – 37;

Закарпатська область – 273;

Запорізька область – 405;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 144;

Львівська область – 169;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 404;

Полтавська область – 751;

Рівненська область – 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 177;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 234;

Черкаська область – 602;

Чернівецька область – 90;

Чернігівська область – 130.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус"

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14 12 2021 09:22
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